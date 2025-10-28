Em celebração à nona conquista da Copa América Feminina, a Nike, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realizou uma ação especial durante o amistoso contra a Inglaterra, no último sábado (25). As jogadoras campeãs foram presenteadas com chuteiras douradas.

continua após a publicidade

As peças trazem detalhes personalizados, como o nome de cada atleta, a bandeira do Brasil e as coordenadas exatas do Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador — palco da final vencida sobre a Colômbia. Nomes como Angelina, Ary Borges, Dudinha e Luany utilizaram o calçado.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Além da Seleção Brasileira, as equipes da Inglaterra e da Nigéria, campeãs europeia e africana, também receberam o mesmo modelo comemorativo.

continua após a publicidade

—Essa homenagem representa muito para nós. A chuteira dourada reflete a força de um time que lutou junto, acreditou e conquistou. Cada par carrega uma história de superação e o sonho de muitas meninas que hoje sabem que também podem chegar lá — afirmou a meio-campista Ary Borges.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Seleção Brasileira entra em campo nesta terça

Após vencer a Inglaterra por 2 a 1 no último sábado, a Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta terça-feira (28) para encerrar a Data-Fifa. O time comandado por Arthur Elias enfrenta a Itália, às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Este será o último compromisso de 2025 antes do amistoso contra Portugal, marcado para dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira perde Angelina e busca solução no meio para duelo com a Itália