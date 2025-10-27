A Seleção Brasileira feminina superou a Inglaterra por 2 a 1 no último sábado (24), em amistoso marcado por boa atuação coletiva e um susto no primeiro tempo. A meio-campista Angelina foi expulsa após derrubar Ella Toone em lance que impedia chance de gol, tornando-se desfalque certo para o próximo compromisso.

Na terça-feira (28), às 13h15 (de Brasília), o Brasil encara a Itália no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Sem a camisa 8, o técnico Arthur Elias precisará definir a substituta no meio-campo.

Como a Seleção Brasileira pode jogar sem Angelina

O Brasil começou o amistoso contra a Inglaterra com controle de bola, marcação alta e boa circulação de passes. Arthur Elias escalou Lorena; Mariza, Isa Haas (Thaís Ferreira), Tarciane e Yasmim (Bruninha); Angelina, Duda Sampaio e Luany (Isabela); Ludmila (Tainá Maranhão), Dudinha (Isa Guimarães) e Bia Zaneratto (Ary Borges).

A formação inicial mostrou equilíbrio entre intensidade e organização, com boa participação das atacantes nos primeiros minutos, em especial Dudinha e Zaneratto, destaques da partida. Entretanto, a expulsão de Angelina no início da partida alterou completamente o cenário, obrigando o Brasil a ajustar o posicionamento e adotar uma postura mais reativa. Ela cumprirá suspensão contra a Itália.

Arthur Elias conta com um meio-campo de características variadas e grande profundidade. Duda Sampaio, Angelina, Laís Estevam e Ary Borges são as meio-campistas de origem à disposição. Caso opte por Ary Borges, o treinador pode montar uma estrutura mais sólida, com foco na recomposição e nas transições rápidas.

continua após a publicidade

Outra alternativa é utilizar Vitória Calhau, que atua como zagueira, mas pode desempenhar a função de volante para dar equilíbrio ao sistema. Em um cenário mais ofensivo, Duda pode recuar para iniciar as jogadas e liberar Laís Estevam como meia de ligação. Luany também oferece versatilidade, podendo atuar por dentro como meia-atacante e aumentar a presença ofensiva entre as linhas adversárias.