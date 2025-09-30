menu hamburguer
Os Melhores Tênis Nike Masculinos para Corridas de Rua em 2025

Descubra o melhor tênis para você correr!

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
13:30
Tênis Nike de corrida (Foto: Reprodução)
Se você corre, sabe que o tênis ideal é aquele que une amortecimento, durabilidade e o melhor custo-benefício. Encontrar o par certo é o segredo para melhorar sua performance e garantir mais conforto nos treinos. Neste guia, separamos os modelos Nike mais procurados em 2025, focando em suas características para corridas de rua.

E o melhor: sendo Sócio Lance!, você garante, gratuitamente, cupons exclusivos e acumula pontos para economizar na sua próxima compra.

➡️As melhores indicações do Lance! agora no WhatsApp. Siga nosso canal L! Indica

Continue lendo e encontre o par perfeito para sua próxima prova de rua!

Tênis Nike para Compra Direta: Garanta 10% OFF com Sócio Lance!

Estes modelos estão disponíveis para compra direta no site da Nike, onde você pode aplicar seu cupom exclusivo de desconto.

Foco no Treino Diário e no Melhor Custo-Benefício

1. Nike Pegasus 41: o clássico versátil e durável

O Pegasus 41 é a lenda do running por ser o modelo com o melhor custo-benefício para o corredor que precisa de um único tênis para o dia a dia. É ideal para quem busca versatilidade no asfalto.

  1. Amortecimento Responsivo: Combinação de espumas e tecnologia Air Zoom para conforto e resposta ideal em rodagens longas.
  2. Durabilidade Superior: Construção robusta, ideal para acumular muitos quilômetros no asfalto sem desgaste precoce.
  3. Aderência para Asfalto: Solado Waffle que oferece tração e segurança em diversas superfícies urbanas.

Tênis Nike Pegasus 41

Tênis Nike Pegasus 41

O Pegasus 41 é ideal para quem busca versatilidade no asfalto e precisa de um único tênis para o dia a dia.

2. Nike Winflo 11: ótima opção de entrada

Se você busca um modelo acessível para começar a correr ou para rodagens mais curtas, o Winflo 11 oferece um excelente preço.

  1. Bom Preço: Uma das opções mais econômicas da Nike com tecnologia Air, sendo ideal para quem tem orçamento mais justo.
  2. Estabilidade: Design com largura ampliada, oferecendo mais firmeza e estabilidade neutra no asfalto.
  3. Respirabilidade: Cabedal em mesh ventilado para conforto em treinos curtos e médios.

Tênis Nike Winflo 11

Tênis Nike Winflo 11

O Winflo 11 é um ótimo modelo para começar a correr ou para rodagens mais curtas.

3. Nike Journey Run: conforto e leveza no treino leve

Este tênis foca na sensação de leveza e conforto para rodagens tranquilas, sendo ideal para quem busca simplicidade e uma pisada suave.

  1. Amortecimento Macio: Entressola de espuma ComfiRide, pensada para uma pisada suave e confortável.
  2. Uso Casual: Excelente custo-benefício para transitar entre a corrida e o uso diário.
  3. Conforto Amplo: Construção no antepé que agrada corredores que preferem mais espaço.

Tênis Nike Journey Run Masculino

Tênis Nike Journey Run Masculino

Leveza e conforto para rodagens tranquilas.

Foco em Performance e Competição no Asfalto

4. Nike Zoom Fly 6: o tênis para quebrar recordes

Este é o tênis para quem prioriza velocidade e performance nas provas de rua. Apesar de ser um investimento mais alto, ele entrega tecnologia que impacta diretamente seu tempo.

  • Placa de Propulsão: Placa interna que maximiza a eficiência e o retorno de energia, essencial para corridas de ritmo e competição.
  • Espuma ZoomX: Amortecimento leve e altamente responsivo, otimizado para longas distâncias e alta performance.
  • Leveza: Design focado em reduzir o peso para que você "voe" no asfalto.

Tênis Nike Zoom Fly 6

Tênis Nike Zoom Fly 6

Velocidade e Performance. Este é o tênis perfeito para que deseja as ser mais veloz nas provas de rua.

5. Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX: proteção contra chuva

Apesar de ser um tênis de trilha, ele atende perfeitamente à necessidade do corredor de rua que não quer perder o treino em dias de chuva forte.

  1. Impermeabilidade Total: O tecido GORE-TEX à prova d'água mantém os pés completamente secos, mesmo sob forte chuva ou poças.
  2. Tração em Piso Molhado: Sola robusta que garante segurança e aderência em asfalto escorregadio ou terrenos irregulares.
  3. Preço Intermediário: Uma opção de custo-benefício para ser o seu "tênis de inverno".

Tênis Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

Tênis Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

Para trilhas e dias de chuva forte. O Juniper Trail 2 GORE-TEX te acompanha em todas as condições de pista.

Como Resgatar Seu Desconto (Exclusivo Nike):

  • Seu Presente gratuito: Cupom de 10% de Desconto em produtos Nike.
  • Ação: Acesse sua área de membro no Sócio Lance!, resgate o cupom e aplique-o no checkout do site da Nike.

ASSINE GRATUITAMENTE - www.lance.com.br/socio-lance#planos

Melhor custo-benefício na Centauro

A Centauro oferece modelos de excelente custo-benefício, e suas compras lá se transformam em pontos que você pode trocar por mais descontos!

1. Nike Downshifter 13: o essencial com custo-benefício

Um modelo básico e eficiente, ideal para iniciantes ou para ser o segundo par de tênis para treinos leves.

  • Custo-Benefício: Preço acessível que garante amortecimento confiável para quem está começando.
  • Durabilidade: Cabedal renovado que combina suporte para o asfalto e boa resistência para o dia a dia.
  • Mesh Ventilado: Proporciona a respirabilidade necessária para o conforto em treinos curtos e moderados.

Tênis Nike Downshifter 13

Tênis Nike Downshifter 13

Ideal para iniciantes e treinos leves.

2. Nike Revolution 8: lançamento básico e ventilado

Este lançamento é focado no conforto e na ventilação, sendo uma excelente opção de entrada no mundo da corrida.

  1. Ventilação Aprimorada: O mesh na parte de cima é um dos mais ventilados da linha básica, mantendo os pés frescos.
  2. Amortecimento Intuitivo: Entressola de espuma que garante uma pisada suave e confortável, ideal para iniciantes.
  3. Conforto ao Calçar: Pontos de toque no calcanhar e na língua para facilitar o calce.

Tênis Masculino Nike Revolution 8

Tênis Masculino Nike Revolution 8

Ótima opção de entrada que oferece conforto e ventilação.

Como Resgatar Seu Benefício (Exclusivo Centauro):

  • Seu Presente: Acúmulo de 1,6 pontos a cada R$ 1,00 gasto na Centauro.
  • Ação: As compras feitas via Sócio Lance! na Centauro transformam seu gasto em pontos que você pode trocar por vouchers e descontos em futuras compras.

Não perca a chance de economizar! Clique no link abaixo, conheça os planos do Sócio Lance! e garanta seu novo tênis com vantagens.

ASSINE GRATUITAMENTE - www.lance.com.br/socio-lance#planos

