menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Nike lança chuteira exclusiva para craque do Chelsea

Atacante completa 11 anos de carreira nesta temporada

Sam Kerr
imagem cameraSam Kerr comemora gol pelo Chelsea. (Foto: Chelsea/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
12:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Nike apresentou a primeira chuteira edição exclusiva da atacante do Chelsea Sam Kerr: a Mercurial Superfly Player Edition. O lançamento marca os 11 anos de carreira profissional da atacante e chega junto à sua primeira coleção de roupas de performance e sportswear.

continua após a publicidade

Relacionadas

O lançamento ocorreu na Austrália na quinta-feira (28) e globalmente será no dia 2 de setembro. A venda será no site nike.com e lojas selecionadas.

Confira nova chuteira

O design da chuteira combina performance de ponta com cores que remetem às praias de Perth, cidade natal de Sam, incluindo detalhes em azul, rosa e laranja inspirados no oceano, pôr do sol e rochas locais.

continua após a publicidade

Frases como “Consistent”, “Forever Forward” e “Perth Swagger” estampam o cabedal, enquanto referências à carreira da atacante celebram sua estreia na seleção australiana em 2009, a Chuteira de Ouro de 2017 e a temporada histórica pelo Chelsea em 2020.

A coleção ainda traz moletom oversized, camiseta, short de treino e o tênis Nike Field General, todos conectados ao legado e estilo de Sam.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Nova chuteira da Nike para a atacante Sam Kerr. (Foto: Nike/Divulgação)
Nova chuteira da Nike para a atacante Sam Kerr. (Foto: Nike/Divulgação)

Quem é Sam Kerr, atacante do Chelsea

Sam Kerr é uma das jogadoras de maior destaque do futebol feminino na atualidade. Australiana, nascida em 10 de setembro de 1993, em Perth, atua como atacante no Chelsea, da Inglaterra, e é a capitã da seleção da Austrália, conhecidas como Matildas.

Reconhecida pela velocidade, impulsão e faro de gol, Kerr é a maior artilheira da história da seleção australiana, tanto no masculino quanto no feminino, e também já foi goleadora em ligas como a NWSL (EUA) e a FA Women’s Super League (Inglaterra).

Pelo Chelsea, conquistou diversos títulos, incluindo múltiplas edições da WSL, além de ser peça-chave em campanhas de Champions League. Ela também acumula indicações ao The Best FIFA e Bola de Ouro Feminina.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias