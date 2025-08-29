Nike lança chuteira exclusiva para craque do Chelsea

A Nike apresentou a primeira chuteira edição exclusiva da atacante do Chelsea Sam Kerr: a Mercurial Superfly Player Edition. O lançamento marca os 11 anos de carreira profissional da atacante e chega junto à sua primeira coleção de roupas de performance e sportswear.

O lançamento ocorreu na Austrália na quinta-feira (28) e globalmente será no dia 2 de setembro. A venda será no site nike.com e lojas selecionadas.

O design da chuteira combina performance de ponta com cores que remetem às praias de Perth, cidade natal de Sam, incluindo detalhes em azul, rosa e laranja inspirados no oceano, pôr do sol e rochas locais.

Frases como “Consistent”, “Forever Forward” e “Perth Swagger” estampam o cabedal, enquanto referências à carreira da atacante celebram sua estreia na seleção australiana em 2009, a Chuteira de Ouro de 2017 e a temporada histórica pelo Chelsea em 2020.

A coleção ainda traz moletom oversized, camiseta, short de treino e o tênis Nike Field General, todos conectados ao legado e estilo de Sam.

Nova chuteira da Nike para a atacante Sam Kerr. (Foto: Nike/Divulgação)

Quem é Sam Kerr, atacante do Chelsea

Sam Kerr é uma das jogadoras de maior destaque do futebol feminino na atualidade. Australiana, nascida em 10 de setembro de 1993, em Perth, atua como atacante no Chelsea, da Inglaterra, e é a capitã da seleção da Austrália, conhecidas como Matildas.

Reconhecida pela velocidade, impulsão e faro de gol, Kerr é a maior artilheira da história da seleção australiana, tanto no masculino quanto no feminino, e também já foi goleadora em ligas como a NWSL (EUA) e a FA Women’s Super League (Inglaterra).

Pelo Chelsea, conquistou diversos títulos, incluindo múltiplas edições da WSL, além de ser peça-chave em campanhas de Champions League. Ela também acumula indicações ao The Best FIFA e Bola de Ouro Feminina.