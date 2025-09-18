Adidas ou Nike? Saiba qual marca domina a Champions League
Fase de liga da competição teve início nesta semana
Essa semana tem sido marcada pelo início da fase principal da Uefa Champions League. Consequentemente, é um momento de destaque visual para as fornecedoras de material esportivo no principal campeonato de futebol entre clubes da Europa. Mas… você sabe qual empresa domina a competição neste sentido?
Se você disse Adidas, acertou. A companhia alemã produz o material de Real Madrid (ESP), Bayern de Munique (ALE) e Liverpool (ING), dentre os principais concorrentes ao título. São 12 clubes ao todo. E a estadunidense Nike vem logo atrás com oito entidades, dentre as quais Barcelona (ESP), Chelsea (ING) e Paris Saint-Germain (FRA).
Marcas na fase de liga da Champions League:
Adidas: 12 clubes
Ajax (HOL), Arsenal (ING), Bayern de Munique (ALE), Eintracht Frankfurt (ALE), Copenhagen (DIN), Juventus (ITA), Liverpool (ING), Newcastle (ING), Olympiacos (GRE), Qarabag (AZE), Real Madrid (ESP) e Benfica (POR)
Nike: 8 clubes
Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Chelsea (ING), Internazionale (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Sporting (POR), Tottenham (ING) e Union SG (BEL)
Puma: 7 clubes
Bodø/Glimt (NOR), Borussia Dortmund (ALE), Galatasaray (TUR), Manchester City (ING), Olympique (FRA), PSV e Pafos FC (CHP)
Castore: 3 clubes
Athletic Bilbao (ESP), Club Brugge (BEL) e Slavia Praha (CZE)
New Balance: 2 clubes
Atalanta (ITA) e Bayer Leverkusen (ALE)
Joma: 2 clubes
Kairat (CAZ) e Villarreal (ESP)
Mizuno: 1 clube
Mônaco (FRA)
Emporio Armani: 1 clube
Napoli (ITA)
No mundo
O mercado de fornecedoras de material esportivo está amplamente dominado por apenas três empresas. É o que aponta um levantamento da consultoria Sponsorlytix. De acordo com a publicação, Nike, Adidas e Puma, juntas, fazem 87,4% dos investimentos do tipo em equipes. Isso em todo o planeta. Os dados são relativos a este ano.
Posição Marca Valor investido
1º Nike US$ 1,6 bilhão
2º Adidas US$ 1,3 bilhão
3º Puma US$ 700 milhões
4º Under Armour US$ 150 milhões
5º New Balance US$ 90 milhões
6º Macron US$ 80 milhões
7º Joma US$ 60 milhões
8º Kappa US$ 60 milhões
9º Hummel US$ 40 milhões
10º Umbro US$ 40 milhões
