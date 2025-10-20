Dudinha, ex-São Paulo, marca dois gols em vitória do San Diego Wave: ‘Momento especial’
Atacante tem quatro gols em nove partidas
A atacante Dudinha, convocada por Arthur Elias para a Seleção Brasileira, marcou dois gols na vitória do San Diego Wave no último sábado (18), na goleada por 6 a 1 diante do Chicago Red Stars. O resultado garantiu a equipe nos playoffs da National Women's Soccer League (NWSL), a liga norte-americana de futebol feminino.
O San Diego tem 37 pontos em 25 partidas, com dez vitórias, sete empates e oito derrotas. Dudinha, que chegou ao clube na última janela, soma nove jogos e quatro gols, e falou sobre o momento na carreira.
— Estou vivendo um momento muito especial aqui no San Diego. Tenho trabalhado bastante desde que cheguei e fico feliz em ver isso se refletindo dentro de campo, conquistando meu espaço e ajudando a equipe. Marcar dois gols em um jogo importante como esse, que garantiu nossa vaga nos playoffs, me deixa ainda mais motivada para seguir evoluindo e contribuindo com o time — disse ela.
Dudinha defenderá a Seleção em amistosos
Campeã da Copa América em julho, a jovem retorna à Seleção feminina neste mês. O primeiro compromisso será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, no dia 28, o Brasil encara a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15.
— Acredito que esse bom momento no clube chega em uma hora muito importante, porque estar bem fisicamente e com confiança faz toda diferença para o período com a Seleção. Representar o Brasil é sempre uma honra e quero aproveitar ao máximo essa fase positiva para seguir rendendo bem tanto aqui quanto nos amistosos que teremos pela frente — avaliou Dudinha.
