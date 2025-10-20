Seleção Brasileira se apresenta na Inglaterra para amistosos; veja fotos
Brasil enfrenta Inglaterra e Itália em amistosos
A Seleção Brasileira feminina iniciou a preparação para os amistosos da Data-Fifa de outubro. As atletas convocadas por Arthur Elias se apresentaram em Manchester, na Inglaterra, e terão pela frente amistosos contra Inglaterra e Itália.
Entre as jogadoras que já se juntaram à equipe estão Tarciane, Angelina, Jheniffer, além de outras atletas que atuam na Europa. A comissão técnica também desembarcou completa para o período de treinos e ajustes táticos.
Confira abaixo algumas imagens da chegada da Seleção Brasileira em solo inglês:
Amistosos da Seleção
O primeiro compromisso será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, no dia 28, o Brasil encara a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15.
- Inglaterra x Brasil – sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
Local: Etihad Stadium, Manchester
- Itália x Brasil – terça-feira, 28 de outubro, às 13h15 (de Brasília)
Local: Estádio Ennio Tardini, Parma
As partidas fazem parte da sequência de observações de Arthur Elias em preparação para as competições como a Finalíssima, em 2026, a Copa do Mundo no Brasil em 2027 e o ciclo olímpico de 2028.
Convocação do Brasil
Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.
- GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)
- LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
- MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)
- ATACANTES: Isa (São Paulo), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)
