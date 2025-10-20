menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção Brasileira se apresenta na Inglaterra para amistosos; veja fotos

Brasil enfrenta Inglaterra e Itália em amistosos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 20/10/2025
14:11
Tarciane e Arthur Elias durante apresentação da Seleção Brasileira feminina. (Foto: Lívia Villas Boas)
Tarciane e Arthur Elias durante apresentação da Seleção Brasileira feminina. (Foto: Lívia Villas Boas)
A Seleção Brasileira feminina iniciou a preparação para os amistosos da Data-Fifa de outubro. As atletas convocadas por Arthur Elias se apresentaram em Manchester, na Inglaterra, e terão pela frente amistosos contra Inglaterra e Itália.

Entre as jogadoras que já se juntaram à equipe estão Tarciane, Angelina, Jheniffer, além de outras atletas que atuam na Europa. A comissão técnica também desembarcou completa para o período de treinos e ajustes táticos.

Confira abaixo algumas imagens da chegada da Seleção Brasileira em solo inglês:

Angelina, da Seleção feminina, desembarca em Manchester. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Angelina, da Seleção feminina, desembarca em Manchester. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Jheniffer. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Jheniffer. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Amistosos da Seleção

O primeiro compromisso será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, no dia 28, o Brasil encara a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15.

  • Inglaterra x Brasil – sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
    Local: Etihad Stadium, Manchester
  • Itália x Brasil – terça-feira, 28 de outubro, às 13h15 (de Brasília)
    Local: Estádio Ennio Tardini, Parma

As partidas fazem parte da sequência de observações de Arthur Elias em preparação para as competições como a Finalíssima, em 2026, a Copa do Mundo no Brasil em 2027 e o ciclo olímpico de 2028.

Convocação do Brasil

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

  1. GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)
  2. LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
  3. MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)
  4. ATACANTES: Isa (São Paulo), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

