A contratação da brasileira Giovanna Waksman pelo time feminino do Lyon, as Lyonnes, repercutiu também fora da França. Em publicação nas redes sociais, o empresário John Textor celebrou o primeiro contrato profissional da meia de 16 anos e destacou a trajetória da jovem dentro da estrutura da Eagle Football Holdings.

—Estou muito orgulhoso de você, Giovanna! Ao longo da sua trajetória na Eagle Football, desde Botafogo, Florida FC e Pine School, você provou que seu coração é tão puro quanto seus pés. Agora o mundo verá o que todos nós já vimos — escreveu o investidor.

Giovanna Waksman, promessa brasileira, é anunciada pelo Lyon. (Divulgação)

Giovanna Waksman e John Textor

A relação entre Textor e a jogadora vem desde os primeiros passos da atleta no futebol. Ainda nas categorias de base do Botafogo, a jovem chamou a atenção do empresário, que na época elogiou publicamente o talento da meia. Em outra postagem, quando Giovanna tinha apenas 13 anos, Textor chegou a afirmar que os "pés da jogadora foram beijados por Deus", ao comentar lances da promessa alvinegra.

Revelada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna Waksman passou a desenvolver parte da formação nos Estados Unidos em um projeto ligado ao empresário John Textor. A meia, inclusive, foi levada para a Flórida em um programa multidisciplinar da rede Eagle Football Holdings.

Em 2025, o empresário voltou a demonstrar admiração pela atleta ao compartilhar uma foto da brasileira ao lado de Marta durante treinamentos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Granja Comary. Na ocasião, ele destacou a confiança da família da jogadora no projeto esportivo quando ela ainda era muito jovem e afirmou que o sucesso da meia era apenas questão de tempo.

(Foto: Wanderson Gomes/Divulgação/Botafogo)

Textor ainda comanda o Lyon?

Apesar do apoio público, Textor não participa mais da gestão do Lyon. O empresário se afastou do comando operacional do clube em 2025 após uma crise financeira envolvendo a holding que controla a equipe francesa. Atualmente, o projeto do futebol feminino é liderado pela empresária Michele Kang, enquanto John Textor segue ligado principalmente ao Botafogo.

