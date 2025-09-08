O São Paulo renovou com a goleira Carlinha por mais uma temporada. Segundo informação exclusiva do Lance!, as parte chegaram a um acordo e o vínculo foi estendido até 2026.

continua após a publicidade

Uma das principais peças de Thiago Viana, Carlinha soma 27 partidas com a camisa tricolor e conquistou a confiança do treinador. Além dela, a equipe conta com Anna Beatriz e Júlia Kerolyn, e as jovens Eluiza Kavalek e Letícia Marques como opções no gol.

Carlinha no São Paulo

A goleira chegou ao Morumbis em 2019, após passagens por Osasco Audax, Patriotas (Colômbia), 3B da Amazônia e Grêmio.

Em seis anos no clube, ela percebe evoluções no futebol feminino. Nesta temporada, inclusive, o São Paulo faturou a Supercopa do Brasil após vencer o Corinthians na final.

continua após a publicidade

— A mudança é enorme. Esse ano, por exemplo, temos fisiologista e o staff é cada vez maior e mais qualificado. Tenho certeza que daqui alguns anos o São Paulo será um exemplo a ser seguido dentro da modalidade. — disse ela, em entrevista ao Lance!, realizada em maio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Soberanas se preparam para Libertadores

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (8) a tabela completa da Libertadores Feminina 2025, disputada na Argentina entre os dias 2 e 18 de outubro. O São Paulo, que participa da competição pela primeira vez, estreia na fase de grupos no dia 3 de outubro, enfrentando o San Lorenzo (ARG), às 20h.

continua após a publicidade

As Soberanas estão no Grupo C, junto com San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR). Os jogos acontecerão nos estádios do Banfield e do Morón, em Buenos Aires. O Brasil também terá outros dois representantes na competição: Corinthians e Ferroviária.

➡️ São Paulo tem estreia definida na Libertadores Feminina; confira duelos