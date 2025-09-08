Exclusivo: São Paulo renova com goleira titular por mais uma temporada
Carlinha venceu a concorrência pela posição e é destaque do Tricolor Paulista
O São Paulo renovou com a goleira Carlinha por mais uma temporada. Segundo informação exclusiva do Lance!, as parte chegaram a um acordo e o vínculo foi estendido até 2026.
Uma das principais peças de Thiago Viana, Carlinha soma 27 partidas com a camisa tricolor e conquistou a confiança do treinador. Além dela, a equipe conta com Anna Beatriz e Júlia Kerolyn, e as jovens Eluiza Kavalek e Letícia Marques como opções no gol.
Carlinha no São Paulo
A goleira chegou ao Morumbis em 2019, após passagens por Osasco Audax, Patriotas (Colômbia), 3B da Amazônia e Grêmio.
Em seis anos no clube, ela percebe evoluções no futebol feminino. Nesta temporada, inclusive, o São Paulo faturou a Supercopa do Brasil após vencer o Corinthians na final.
— A mudança é enorme. Esse ano, por exemplo, temos fisiologista e o staff é cada vez maior e mais qualificado. Tenho certeza que daqui alguns anos o São Paulo será um exemplo a ser seguido dentro da modalidade. — disse ela, em entrevista ao Lance!, realizada em maio.
Soberanas se preparam para Libertadores
A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (8) a tabela completa da Libertadores Feminina 2025, disputada na Argentina entre os dias 2 e 18 de outubro. O São Paulo, que participa da competição pela primeira vez, estreia na fase de grupos no dia 3 de outubro, enfrentando o San Lorenzo (ARG), às 20h.
As Soberanas estão no Grupo C, junto com San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR). Os jogos acontecerão nos estádios do Banfield e do Morón, em Buenos Aires. O Brasil também terá outros dois representantes na competição: Corinthians e Ferroviária.
