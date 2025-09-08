menu hamburguer
Futebol Feminino

São Paulo tem estreia definida na Libertadores Feminina; confira duelos

Soberanas disputam o torneio continental pela primeira vez

São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
16:05
  • Matéria
A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (8) a tabela completa da Libertadores Feminina 2025, disputada na Argentina entre os dias 2 e 18 de outubro. O São Paulo, que participa da competição pela primeira vez, estreia na fase de grupos no dia 3 de outubro, enfrentando o San Lorenzo (ARG), às 20h.

As Soberanas estão no Grupo C, junto com San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR). Os jogos acontecerão nos estádios do Banfield e do Morón, em Buenos Aires. Além do São Paulo, o Brasil terá outros dois representantes na competição: Corinthians e Ferroviária.

Jogos do São Paulo na fase de grupos da Libertadores Feminina 2025

  • São Paulo x San Lorenzo (ARG)
    Data: 3 de outubro (quinta-feira)
    Horário: 20h00 (Brasília)
    Local: Estádio de Morón, Buenos Aires

  1. São Paulo x Colo-Colo (CHI)
    Data: 6 de outubro (domingo)
    Horário: 16h00 (Brasília)
    Local: Estádio de Morón, Buenos Aires

  • Olimpia (PAR) x São Paulo
    Data: 9 de outubro (quarta-feira)
    Horário: 20h00 (Brasília)
    Local: Estádio de Morón, Buenos Aires

Fase final da Libertadores Feminina 2025

  • Quartas de final: 11 e 12 de outubro
  • Semifinais: 14 e 15 de outubro
  • Final: 18 de outubro

Caminho do São Paulo na Libertadores Feminina

O São Paulo busca avançar às quartas de final para disputar seu primeiro título da Libertadores Feminina. Caso se classifique, o Tricolor enfrentará uma equipe do Grupo D, que conta com Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI), Libertad (PAR) e o representante da Colômbia 1.

São Paulo comemora gol de empate no Morumbis, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.

