São Paulo tem estreia definida na Libertadores Feminina; confira duelos
Soberanas disputam o torneio continental pela primeira vez
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (8) a tabela completa da Libertadores Feminina 2025, disputada na Argentina entre os dias 2 e 18 de outubro. O São Paulo, que participa da competição pela primeira vez, estreia na fase de grupos no dia 3 de outubro, enfrentando o San Lorenzo (ARG), às 20h.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Santos reage no fim e arranca empate com São Paulo no Paulistão Feminino
Futebol Feminino03/09/2025
- Futebol Feminino
Corinthians empata com o São Paulo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino31/08/2025
- Futebol Feminino
Corinthians tem vantagem sobre o São Paulo no Majestoso Feminino; veja o histórico
Futebol Feminino23/08/2025
As Soberanas estão no Grupo C, junto com San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR). Os jogos acontecerão nos estádios do Banfield e do Morón, em Buenos Aires. Além do São Paulo, o Brasil terá outros dois representantes na competição: Corinthians e Ferroviária.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Jogos do São Paulo na fase de grupos da Libertadores Feminina 2025
- São Paulo x San Lorenzo (ARG)
Data: 3 de outubro (quinta-feira)
Horário: 20h00 (Brasília)
Local: Estádio de Morón, Buenos Aires
- São Paulo x Colo-Colo (CHI)
Data: 6 de outubro (domingo)
Horário: 16h00 (Brasília)
Local: Estádio de Morón, Buenos Aires
- Olimpia (PAR) x São Paulo
Data: 9 de outubro (quarta-feira)
Horário: 20h00 (Brasília)
Local: Estádio de Morón, Buenos Aires
Fase final da Libertadores Feminina 2025
- Quartas de final: 11 e 12 de outubro
- Semifinais: 14 e 15 de outubro
- Final: 18 de outubro
➡️ Conmebol divulga tabela da Libertadores Feminina 2025
Caminho do São Paulo na Libertadores Feminina
O São Paulo busca avançar às quartas de final para disputar seu primeiro título da Libertadores Feminina. Caso se classifique, o Tricolor enfrentará uma equipe do Grupo D, que conta com Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI), Libertad (PAR) e o representante da Colômbia 1.
Premiação da Libertadores Feminina
O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.
Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.
- Matéria
- Mais Notícias