Carla Silva, ou "Carlinha", como é carinhosamente conhecida, é goleira titular do São Paulo e responsável por assegurar o empate diante do Fluminense, por 0 a 0, na última sexta-feira (9), pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", a arqueira revelou a dupla jornada: além da carreira no futebol profissional, também cursa Jornalismo e quer ser comentarista.

— Pelo menos valeu a pena perder a prova da faculdade hoje... Tá difícil essa semana, mas é um ponto importante, a gente queria os três pontos, mas sabíamos que com uma a menos seria difícil — disse Carlinha.

continua após a publicidade

Em exclusiva ao Lance!, a jogadora falou sobre a rotina, planos pós-carreira, mudanças no Tricolor Paulista e a expectativa de defender a Seleção Brasileira um dia.

➡️ Goleira do Fluminense é convocada para defender a Seleção Brasileira em amistosos

Carlinha vive grande fase no São Paulo

A goleira chegou ao São Paulo em 2019, após passagens por Osasco Audax, Patriotas (Colômbia), 3B da Amazônia e Grêmio.

Em seis anos no clube, ela percebe evoluções no futebol feminino. Nesta temporada, inclusive, o São Paulo faturou a Supercopa do Brasil após vencer o Corinthians na final.

continua após a publicidade

— A mudança é enorme. Esse ano, por exemplo, temos fisiologista e o staff é cada vez maior e mais qualificado. Tenho certeza que daqui alguns anos o São Paulo será um exemplo a ser seguido dentro da modalidade. — diz ela.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além do futebol, o curso de graduação em Jornalismo sempre foi um dos objetivos de Carla. Aos 27 anos, ela decidiu retomar os estudos.

— A escolha foi porque não me vejo dentro do futebol pós carreira, mas eu amo esporte em geral e sei que é uma área que esta crescendo nos últimos anos. Quero muito ser comentarista no futuro não só do futebol, mas da NBA ou NFL que são esportes que eu amo e acompanho. — revela.

Fora da lista de convocadas de Arthur Elias, Carlinha sonha em defender as cores da Seleção Brasileira.

— É e sempre será um sonho vestir a camisa da Seleção Brasileira. Sinto que nos últimos anos venho crescendo e evoluindo dentro da minha posição, quem sabe surge uma chance em um futuro próximo. — projeta ela.

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (15), às 17h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pela 2ª rodada do Paulistão Feminino, em Santana de Parnaíba.