Fluminense encaminha renovação com zagueira até o fim de 2026
Tatá fez 16 jogos nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
A zagueira Tatá deve seguir no Fluminense: a renovação da defensora está bem encaminhada, e a expectativa é de que o novo vínculo seja válido até o fim de 2026, segundo apurou o Lance!. A defensora de 32 anos vive sua segunda passagem no clube e fez 16 partidas neste ano.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Flamengo vence o Fluminense e se torna o maior campeão do Carioca Feminino
Futebol Feminino21/11/2025
- Futebol Feminino
Atacante do Fluminense projeta final contra o Flamengo no Carioca Feminino
Futebol Feminino13/11/2025
- Futebol Feminino
Fluminense vence Botafogo e enfrenta o Flamengo na final do Carioca Feminino
Futebol Feminino08/11/2025
Revelada no Taubaté, clube pelo qual teve múltiplas passagens entre 2014 e 2019, a defensora alternou momentos de maior minutagem com fases de elencos mais curtos.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A partir de 2020, Tatá seguiu acumulando experiência em equipes de maior estrutura, como o Cruzeiro, onde fez 14 jogos, e o CRESSPOM, somando 12 atuações em 2021 antes de defender o Fluminense pela primeira vez.
Em 2025, já em sua segunda passagem pelo Flu, Tatá voltou a ter uma temporada de volume moderado, com 16 jogos e 556 minutos somados entre Brasileiro, Carioca e Copa Rio, sem gols ou assistências.
➡️ Fluminense acerta renovações e inicia planejamento para 2026
A temporada do Fluminense no futebol feminino
O Fluminense foi vice-campeão do Carioca Feminino de 2025, perdendo a final para o Flamengo. No Brasileirão Feminino, terminou na décima colocação e não conseguiu se classificar à segunda fase, além de ter caído nas oitavas da Copa do Brasil.
A diretoria tricolor já iniciou o planejamento para 2026. Uma mudança já confirmada para a próxima temporada é a do local de treinamento. A equipe sairá do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras (CTVL), em Xerém, e passará a treinar no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), conforme antecipado pelo Lance! e oficializado pelo clube.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias