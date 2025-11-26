Fifa quer quadruplicar o número de jogadoras pelo mundo; entenda

A Fifa publicou um balanço das ações recentes da entidade ligadas aos 13 Programas de Desenvolvimento do Futebol Feminino, voltados às 211 associações-membro. A entidade afirma trabalhar para alcançar a meta de 60 milhões de jogadoras até 2027. Para tanto, promove iniciativas de capacitação, estruturação administrativa, desenvolvimento de ligas e campanhas de participação.

A meta é ousada: em documento oficial de 2023, constavam 16,6 milhões de mulheres, em todo mundo, jogando futebol a nível profissional. Isso já era um aumento de 24% em relação a 2019. Seria, portanto, quase que quadruplicar este número até 2027.

O comunicado da Fifa desta quarta-feira destaca atividades realizadas em diferentes continentes em novembro. Na Espanha, por exemplo, houve um curso para administradores durante semifinal da Nations League.

- Palavras e gestos não são suficientes. Somente por meio de ações claras e decisivas podemos alcançar a plena consolidação do futebol feminino. Há um compromisso forte e imparável com essa causa - afirmou presidente da Federação Espanhola, Rafael Louzán.

Na Grécia, a federação local promoveu um festival para meninas de 10 a 16 anos como parte da Campanha da Fifa para o Futebol Feminino. O evento, realizado na região de Lacônia, teve foco na participação de meninas não registradas, reunindo mais de 100 participantes. A ação integra uma série de iniciativas nacionais para ampliar a base de praticantes.

Em Uganda, os 12 clubes receberam novos equipamentos médicos e técnicos - incluindo macas, mochilas médicas, bolas e pranchetas táticas. Em Bujumbura, maior cidade do Burundi, houve um workshop de capacitação para administradores. Foram abordados temas como liderança, finanças, marketing, comunicação, patrocínio, licenciamento de clubes, planejamento estratégico, salvaguarda e saúde de atletas mulheres.