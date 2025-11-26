Na reta final da temporada do futebol feminino, o Flamengo terá uma novidade no calendário. Após se sagrar eneacampeão carioca ao vencer por 2 a 0 em cima do Fluminense, a equipe está de malas prontas para participar de um torneio de Fut7 nos Estados Unidos, o "World Sevens Football".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A competição será realizada em Fort Laudeardale, nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 7 de dezembro, e as partidas vão ser disputadas no Beyond Bancard Field, casa do Fort Laudeardale United FC. Todos os jogos serão transmitidos pela DAZN.

Essa será a segunda edição da World Sevens Football. A primeira aconteceu em maio desse ano, em Portugal. O campeão foi o Bayern de Munique. No total, oito equipes participam, e a premiação gira em torno de US$ 5 milhões. O Flamengo está no grupo A com Kansas City, Tigres-MEX e Toroto-CAN.

continua após a publicidade

Gerente do futebol feminino do Flamengo, André Rocha comemorou o convite e disse que a data se encaixa com o planejamento do calendário do Flamengo. Desta vez, o clube viu muito valor nas disputas nos Estados Unidos até por conta da premiação.

— Assim que recebemos o convite, ficamos impressionados com a organização e com sucesso da primeira edição. A data encaixa perfeitamente no nosso calendário de competições, então, fechamos a nossa participação e assinamos um contrato de dois anos. É uma ótima oportunidade para a internacionalização da marca e a premiação é altíssima, uma das maiores atualmente. Vamos com força máxima pra voltar dos Estados Unidos nas primeiras colocações.

continua após a publicidade

Em 2025, além do Carioca, as Meninas da Gávea também disputaram a Supercopa do Brasil, a Copa Rio, o Brasileirão Feminino e a Copa do Brasil.

Flamengo jogará torneio nos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Flamengo)

Sobre a World Sevens Footbal

A World Sevens Football (W7G) é uma série global de futebol feminino que estreou em maio de 2025 em Estoril, Portugal. Com partidas dinâmicas e um prêmio de US$ 5 milhões, o torneio reúne os principais clubes em um formato emocionante. A competição promove o intercâmbio de culturas e ideias, além de fomentar a internacionalização da marca rubro-negra no futebol feminino.

— A World Sevens Football é mais do que uma competição. É uma ideia criada para inspirar as próximas gerações e celebrar o melhor do jogo. Ter o Flamengo com a gente mostra como estamos entrando em todos os continentes. Com a adição também de uma competição juvenil e um prêmio histórico de cinco milhões de dólares, estamos construindo um ecossistema global que conecta jovens atletas, profissionais e fãs em uma visão compartilhada para o futuro do futebol. Estamos ansiosos para dezembro — disse Jen Mackesy, uma das fundadoras da W7F.