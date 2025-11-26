Corinthians confirma clássico contra o São Paulo na Neo Química Arena

O Corinthians irá mandar o jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino na Neo Química Arena na quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília). O evento já aparece no site oficial do clube, na aba calendário do futebol feminino.

continua após a publicidade

A informação havia sido publicada pelo portal Meu Timão e foi oficializada pelo clube do Parque São Jorge. A expectativa é de bom público em Itaquera, que volta a receber um jogo de futebol feminino — algo que não acontece desde a final do Brasileirão Feminino, em setembro, quando recebeu 41.130 torcedores.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians vence jogo de ida

O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.

continua após a publicidade

As duas equipes alternaram momentos de controle, com o Corinthians sendo mais incisivo nas primeiras chegadas e o São Paulo respondendo com força a partir da metade da etapa.

➡️ Goleira do Corinthians celebra retorno à Seleção Brasileira: 'Realizada'

O placar foi inaugurado aos 11 minutos. Jhonson recebeu passe em profundidade, conseguiu se antecipar a Anny e finalizou no canto de Carlinha para colocar o Corinthians na frente. O São Paulo não se abalou, ajustou a marcação no meio e passou a jogar mais no campo ofensivo. Serrana chamou a responsabilidade, organizou as ações e abriu espaços para o Tricolor crescer no jogo.

continua após a publicidade

A recompensa veio aos 44. Após boa construção pelo lado esquerdo, Serrana encontrou Crivelari na pequena área, e a atacante completou para o gol, igualando o clássico. No lance seguinte, Isa Guimarães sofreu pênalti, dando ao São Paulo a chance da virada. Karla Alves cobrou, mas parou em grande defesa de Lelê, que manteve o empate.

O primeiro tempo termina com intensidade alta, jogo brigado no meio e destaques claros: Serrana conduzindo o São Paulo e Jhonson sendo o ponto de desequilíbrio do Corinthians, criando problemas para a defesa tricolor.

O segundo tempo, por outro lado, teve destaque para as goleiras. Carlinha evitou os gols corinthianos com boas intervenções, e Lelê fez sua parte para garantir a igualdade no placar.

Aos 37 do segundo tempo, Jhonson voltou a brilhar. A jovem aproveitou a sobra após jogada individual de Duda Sampaio e garantiu a vantagem do Corinthians para o jogo de volta.