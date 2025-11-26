menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Santos vira sobre o Taubaté e vai à final da Copa Paulista Feminina

Carol Baiana marcou os dois gols das Sereias da Vila

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
20:54
Carol Baiana marcou os dois gols da vitória do Santos (Foto: Ag. Paulistão/ Rafael Assunção)
imagem cameraCarol Baiana marcou os dois gols da vitória do Santos (Foto: Ag. Paulistão/ Rafael Assunção)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As Sereias da Vila estão na final da Copa Paulista após vencerem o Taubaté de virada por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (26). Carol Baiana marcou os dois gols do Santos, em partida única disputada na Arena Inamar, em Diadema.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em sua terceira participação no torneio, o Santos busca o terceiro título da competição. A equipe já havia conquistado a Copa Paulista em 2020, diante do São Paulo, no Morumbi, e em 2024, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

Na decisão, marcada para o próximo domingo (30), as Sereias enfrentarão novamente o Red Bull Bragantino, com horário a ser definido.

Santos x Taubaté (Foto: Ag. Paulistão/ Rafael Assunção)
Santos x Taubaté (Foto: Ag. Paulistão/ Rafael Assunção)

O jogo:

O Taubaté abriu o placar aos 11 minutos, com gol de Lodi. Dois minutos depois, Pardal subiu mais que a zaga após bola levantada na área e cabeceou, mas a bola passou pela linha de fundo.

continua após a publicidade

Aos 20 minutos, as Sereias da Vila empataram. Rafa Andrade levantou a bola na área, e Carol Baiana desviou para balançar a rede adversária.

Nos 10 minutos finais da primeira etapa, o Santos ainda finalizou mais três vezes, todas da entrada da área: Julia, Larissa Vasconcelos e Rafa Andrade arriscaram, mas as tentativas saíram pela linha de fundo.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No início do segundo tempo, Suzane ajeitou para a perna esquerda e finalizou para fora.

Aos 10 minutos, o Peixe virou o placar. Pardal recebeu de Suzane dentro da área e finalizou cruzado; a bola explodiu na trave, voltou para Laryh, que desviou, e Carol Baiana completou para o fundo do gol, marcando seu segundo gol na partida.

continua após a publicidade

Aos 27 minutos, Laryh tentou um bonito voleio de dentro da área, exigindo boa defesa da goleira adversária. No minuto 36, Analuyza finalizou após sobra fora da área, mas a bola passou por cima do gol.

FICHA TÉCNICA
Santos FC 2 x 1 EC Taubaté
Copa Paulista – Semifinal (jogo único)
Local: Distrital do Inamar, em Diadema.
Data: quarta-feira, 22 de novembro de 2025
Horário: 15h
Árbitro: Talita Ximenes de Freitas
Assistentes: Izabele de Oliveira e Flavia Sobrinho Nascimento
Cartão Vermelho: Pardal (SFC)
Gols: Loidi aos 11min e Carol Baiana aos 20min do primeiro tempo; Carol Baiana aos 10min do segundo tempo.
Santos FC: Stefane; Evellyn Marques Pardal, Rafa Martins e Larissa Vasconcelos; Suzane Nath Pitbull, Rafa Andrade e Julia (Analuyza); Carol Baiana e Laryh (Marussi). Técnico: Caio Couto
ECT: Yolanda; Edilene França, Jissele, Mariana Cristina e Jérika; Rebeca, Luana Marques, Andressa Soares e Pimentinha (Stefany Paraná); Lodi e KakauTécnico: Arismar Júnior

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias