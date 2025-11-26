Santos vira sobre o Taubaté e vai à final da Copa Paulista Feminina
Carol Baiana marcou os dois gols das Sereias da Vila
As Sereias da Vila estão na final da Copa Paulista após vencerem o Taubaté de virada por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (26). Carol Baiana marcou os dois gols do Santos, em partida única disputada na Arena Inamar, em Diadema.
Em sua terceira participação no torneio, o Santos busca o terceiro título da competição. A equipe já havia conquistado a Copa Paulista em 2020, diante do São Paulo, no Morumbi, e em 2024, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.
Na decisão, marcada para o próximo domingo (30), as Sereias enfrentarão novamente o Red Bull Bragantino, com horário a ser definido.
O jogo:
O Taubaté abriu o placar aos 11 minutos, com gol de Lodi. Dois minutos depois, Pardal subiu mais que a zaga após bola levantada na área e cabeceou, mas a bola passou pela linha de fundo.
Aos 20 minutos, as Sereias da Vila empataram. Rafa Andrade levantou a bola na área, e Carol Baiana desviou para balançar a rede adversária.
Nos 10 minutos finais da primeira etapa, o Santos ainda finalizou mais três vezes, todas da entrada da área: Julia, Larissa Vasconcelos e Rafa Andrade arriscaram, mas as tentativas saíram pela linha de fundo.
No início do segundo tempo, Suzane ajeitou para a perna esquerda e finalizou para fora.
Aos 10 minutos, o Peixe virou o placar. Pardal recebeu de Suzane dentro da área e finalizou cruzado; a bola explodiu na trave, voltou para Laryh, que desviou, e Carol Baiana completou para o fundo do gol, marcando seu segundo gol na partida.
Aos 27 minutos, Laryh tentou um bonito voleio de dentro da área, exigindo boa defesa da goleira adversária. No minuto 36, Analuyza finalizou após sobra fora da área, mas a bola passou por cima do gol.
FICHA TÉCNICA
Santos FC 2 x 1 EC Taubaté
Copa Paulista – Semifinal (jogo único)
Local: Distrital do Inamar, em Diadema.
Data: quarta-feira, 22 de novembro de 2025
Horário: 15h
Árbitro: Talita Ximenes de Freitas
Assistentes: Izabele de Oliveira e Flavia Sobrinho Nascimento
Cartão Vermelho: Pardal (SFC)
Gols: Loidi aos 11min e Carol Baiana aos 20min do primeiro tempo; Carol Baiana aos 10min do segundo tempo.
Santos FC: Stefane; Evellyn Marques Pardal, Rafa Martins e Larissa Vasconcelos; Suzane Nath Pitbull, Rafa Andrade e Julia (Analuyza); Carol Baiana e Laryh (Marussi). Técnico: Caio Couto
ECT: Yolanda; Edilene França, Jissele, Mariana Cristina e Jérika; Rebeca, Luana Marques, Andressa Soares e Pimentinha (Stefany Paraná); Lodi e KakauTécnico: Arismar Júnior
