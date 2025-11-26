Fortaleza vence Ceará e conquista Cearense Feminino 2025
Leoas venceram nas penalidades
Na noite desta terça-feira (25), o Fortaleza superou o Ceará e ficou com o título do Campeonato Cearense de 2025. Após um confronto travado e sem gols no tempo normal, o título ficou mesmo para as penalidades, e a goleira Lorrana foi o destaque.
A arqueira das Leoas pegou duas cobranças, segurou a pressão e garantiu o tetracampeonato estadual. Do outro lado, Isabella, Tefah, Leidiane e Eduarda Balbino converteram suas cobranças. Balbino, inclusive, optou por uma cavadinha para vencer a goleira alvinegra.
Com a taça, o time de Erandir Feitosa fecha a campanha de 2025 de forma irretocável: 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates, mantendo a invencibilidade do início ao fim.
O Fortaleza ainda ostentou os melhores números do torneio, com 80 gols marcados e apenas um sofrido. Tainá e Eduarda Balbino dividiram a artilharia da competição, ambas com 10 gols.
Fortaleza disputará a Série A1 em 2026
O Fortaleza garantiu o acesso inédito à elite do futebol feminino ao empatar sem gols com o Minas Brasília, em julho. Será a primeira vez das Leoas do Pici na primeira divisão nacional.
Em outubro, a equipe ainda foi campeã da Copa Maria Bonita Betnacional após vencer o Sport por 1 a 0, com gol de Tainá.
