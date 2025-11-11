São Paulo recebe Fórum do Futebol Feminino 2027; confira programação
Evento é fruto de parceria entre a Máquina do Esporte e as Dibradoras
A Máquina do Esporte e as Dibradoras promovem, no próximo dia 17 de novembro, o "Fórum Futebol Feminino – 2027: O jogo é em casa", no Teatro ESPM, em São Paulo, a partir das 8h30. O evento debate o universo do futebol feminino no Brasil, com foco no crescimento do mercado, papel da mídia, gestores, atletas e marcas.
O evento custa R$ 605 por pessoa e as inscrições estão abertas pelo site do Ticket Sports. Para acessar, clique aqui.
— O fórum foi pensado para reunir as pessoas que estão fazendo o futebol feminino acontecer dentro e fora de campo. Queremos discutir o presente e o futuro da modalidade com quem está à frente dos principais movimentos, das federações e clubes às marcas e transmissoras. Cada painel foi construído para trazer uma visão complementar, desde o crescimento do público e da mídia até o investimento das empresas e as oportunidades que a Copa do Mundo de 2027 traz para o Brasil. É uma manhã para trocar conhecimento, gerar conexões e, principalmente, fortalecer o futebol feminino como um negócio sólido e sustentável — disse Roberta Nina Cardoso, sócia das Dibradoras.
O fórum contará com grandes cases de mercado, como Nike e Amazon, além de nomes importantes da história e da indústria da modalidade no Brasil. O objetivo é oferecer insights e referências para que gestores e profissionais do setor.
Programação completa do fórum de futebol feminino
- 8h30: Recepção
- 8h45: Abertura
- 9h15: Debate: “Um Mar de Oportunidades” – o caminho percorrido pelo futebol feminino até chegar onde estamos hoje e o futuro que temos pela frente.
- 10h15: Debate: “Por que transmitimos?” – o futebol feminino tem ocupado cada vez mais espaço na mídia. Por que elas investem na transmissão? Qual é o público?
- 11h15: Palestra: “Por que investimos?” – o futebol feminino na estratégia de comunicação das marcas.
- 11h50: Debate: “O jogo é em casa. E agora?” – o que a Copa do Mundo de 2027 traz de oportunidades para o mercado? Como aproveitá-las?
- 12h45: Encerramento
