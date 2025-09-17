menu hamburguer
Futebol Feminino

São Paulo e Flamengo escalados para duelo pela Copa do Brasil Feminina; veja titulares

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17)

Cristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraCristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/09/2025
17:05
Atualizado há 0 minutos
  Mais Notícias

São Paulo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (17), às 18h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP), pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina. A partida conta com transmissão do Sportv (canal fechado).

O São Paulo virá com força máxima para a partida, após encarar um período de treinos e jogos pelo Paulistão Feminino. O técnico Thiago Viana vem a campo com: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Camilinha, Serrana e Crivelari; Aline, Isa e Millene. Será a estreia de Millene, nova camisa 9 tricolor.

O Flamengo, por sua vez, aposta em Cristiane como esperança de gols. Rosana Augusta vem a campo com: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Fernanda, Duda Rodrigues e Cristiane.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Onde assistir São Paulo x Flamengo

  • São Paulo x Flamengo - Oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
  • 📍Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • 📅 Data: Quarta, 17 de setembro de 2025
  • ⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado), com retransmissão Globoplay (para assinantes)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Camilinha, Serrana e Crivelari; Aline, Isa e Millene. Técnico: Thiago Viana.

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Fernanda, Duda Rodrigues e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Gláucia e Cristiane comemoram gol pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
Gláucia e Cristiane comemoram gol pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

