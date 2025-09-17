São Paulo e Flamengo escalados para duelo pela Copa do Brasil Feminina; veja titulares
Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17)
São Paulo e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (17), às 18h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP), pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina. A partida conta com transmissão do Sportv (canal fechado).
O São Paulo virá com força máxima para a partida, após encarar um período de treinos e jogos pelo Paulistão Feminino. O técnico Thiago Viana vem a campo com: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Camilinha, Serrana e Crivelari; Aline, Isa e Millene. Será a estreia de Millene, nova camisa 9 tricolor.
O Flamengo, por sua vez, aposta em Cristiane como esperança de gols. Rosana Augusta vem a campo com: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Fernanda, Duda Rodrigues e Cristiane.
Onde assistir São Paulo x Flamengo
- São Paulo x Flamengo - Oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
- 📍Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- 📅 Data: Quarta, 17 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)
- Onde assistir: Sportv (canal fechado), com retransmissão Globoplay (para assinantes)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Camilinha, Serrana e Crivelari; Aline, Isa e Millene. Técnico: Thiago Viana.
FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Fernanda, Duda Rodrigues e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.
