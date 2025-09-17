São Paulo e Flamengo duelam nesta quarta-feira (17), às 18h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP), pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina. Com transmissão do Sportv, as equipes decidem vaga nas quartas de final em jogo único.

Contratada em julho pelo Tricolor Paulista, a atacante Nath Fabem destaca o aspecto psicológico como importante para a classificação, embora não seja o único. Ela soma oito jogos e um gol pelas Soberanas, e já defendeu o Flamengo nas temporadas 2017 e 2018.

— Acredito que seja um pouquinho de cada. O emocional conta muito, precisamos estar preparadas para situações adversas. Mas o técnico e o tático contam muito também, é um jogo de detalhe. Ajustando tudo isso, conseguimos um resultado positivo no final — analisa Nath.

Após se despedir do Brasileirão Feminino nas quartas de final, o São Paulo foca na disputa da Copa e também do Paulistão.

— Estamos trabalhando em cima dos erros que tivemos nos últimos jogos para chegar bem. A gente tem que acertar mais para conseguir finalizar melhor e estar mais bem posicionada. Erramos muitos gols, mas essa semana estamos focadas e pensando positivo para conseguir um bom resultado e avançar de fase na Copa do Brasil — explica Fabem, que foi relacionada para a partida.

São Paulo na temporada

Além da Copa do Brasil, o São Paulo segue na disputa do Paulistão e estreará na Libertadores Feminina em outubro. No domingo (21), o Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino, e no dia 28 pega o Palmeiras pelo estadual.

Em 2025, são 31 jogos, com 17 vitórias, oito empates e seis derrotas, com 54 gols marcados e 25 gols sofridos.

