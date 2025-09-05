menu hamburguer
Futebol Feminino

Santos sofre com lesões e perde jogadoras titulares

Sereias da Vila disputam o Paulistão Feminino

Pardal
imagem cameraPardal é uma das veteranas do elenco do Santos. (Foto: Santos FC/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/09/2025
09:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos entrou em campo nesta quarta-feira (3) com dois desfalques importantes no elenco: a goleira Stefane e a zagueira Pardal. As Sereias da Vila empataram por 2 a 2 com o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Paulistão Feminino.

Stefane foi vetada pelo departamento médico após sofrer uma contusão acompanhada de lesão ligamentar leve no 5º dedo da mão direita. A jogadora já iniciou o tratamento e deve passar por nova avaliação nos próximos dias para definir o tempo de recuperação. No clássico Sansão, Caio Couto optou por Káren como substituta.

Outra ausência sentida foi a da zagueira Pardal, que ficou fora por conta de uma lesão na musculatura da panturrilha direita. Assim como Stefane, a defensora também está sob cuidados do departamento médico e segue em tratamento intensivo. Ela é titular da equipe santista e uma das lideranças do elenco das Sereias.

As duas atletas não foram relacionadas para a partida e ainda não há previsão oficial de retorno. O Peixe acompanha a evolução clínica de ambas para determinar a data de reintegração ao grupo.

Santos foca no Paulistão Feminino

Após ser campeão da Série A2 Feminina diante do Botafogo, o Santos se concentra exclusivamente no Paulistão Feminino. A equipe está na quinta colocação e soma nove pontos em sete jogos, portanto, fora da zona de classificação para a segunda fase.

O próximo desafio das Sereias da Vila será no dia 20 de setembro, contra o Corinthians, no Parque São Jorge, às 11h (horário de Brasília).

Santos volta à Vila Belmiro pelo Paulistão Feminino após o título do Brasileirão A2 (Foto: Reinaldo Campos/Santos)
Santos comemorou título do Brasileirão A2 em 2025 e garantiu retorno à elite do futebol feminino brasileiro. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

