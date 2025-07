O Santos garantiu o retorno à elite do Brasileirão Feminino e tem metas ousadas para o restante da temporada, já de olho em 2026. Nos bastidores, a diretoria das Sereias da Vila se movimenta para concretizar transferências até o fim da janela, em setembro.

O Lance! apurou que Thaís Picarte, coordenadora do Departamento de Futebol Feminino do clube, está em contato com atletas de outros clubes, incluindo rivais paulistas como Palmeiras e São Paulo. O foco são jogadoras pouco aproveitadas ou que estão em fim de contrato. Procurado, o clube não respondeu o contato da reportagem.

Uma fonte do meio empresarial revelou que o Santos "aumentou a exigência" após conquistar o acesso. Nesta temporada, além de disputar a fase final do Brasileirão Feminino A2, o Peixe também está presente no Paulistão Feminino.

Reforço fora de campo

Atualmente, o futebol feminino do Santos conta com um departamento exclusivo, comandado pela ex-jogadora e gestora Thaís Picarte. Além do profissional, ela também é responsável pela base santista.

Nesta temporada, as Sereias da Vila têm sido acompanhadas por Alexandre Mattos, diretor-executivo do Santos Futebol Clube. No entanto, as decisões executivas do departamento ficam a cargo de Picarte, com a aprovação do presidente Marcelo Teixeira.

Laryh tem interesse em renovar com o Santos

Em sua segunda passagem pelo Santos, a artilheira Laryh não esconde o desejo de continuar no clube para a temporada 2026. Após o acesso das Sereias, no sábado (5), a jogadora se pronunciou sobre a renovação durante coletiva.

— A outra questão contratual, como não tem nada certo ainda, mas eu tenho uma identidade muito forte com a equipe do Santos e estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Se conseguirmos chegar a um acordo para que eu continue, ficarei muito feliz — afirmou Laryh.

Se depender da aprovação do técnico Caio Couto — que também tem contrato até o fim deste ano — Laryh deve seguir no clube. Caio, que também tende a renovar com as Sereias, será fundamental nas movimentações do Santos no mercado.