Santos pode faturar até R$ 330 mil se conquistar a Série A2

Com vantagem no placar após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Santos entra na final do Brasileirão Feminino Série A2 com a chance de faturar até R$ 330 mil. As Sereias da Vila enfrentam o Botafogo neste sábado (30), às 15h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O valor não é um prêmio em dinheiro tradicional: nesta competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui cotas de participação por fase da competição. Na 1ª fase, cada clube recebe R$ 150 mil. Quem avança soma R$ 40 mil na 2ª fase e mais R$ 40 mil na 3ª. O campeão ainda garante R$ 100 mil na decisão, enquanto o vice leva R$ 50 mil.

Santos e Botafogo decidem título

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Santos decide o título da Série A2 Feminina 2025 diante do Botafogo neste sábado (30), na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida de volta terá entrada gratuita para a torcida e não será necessária a retirada antecipada de ingressos.

No primeiro duelo da final, realizado na última terça-feira (26), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, as Sereias da Vila levaram a melhor. O gol saiu apenas aos 42 minutos do segundo tempo, com a atacante Carol Baiana, garantindo a vantagem alvinegra para a grande decisão.

Além da taça, o confronto marca a celebração de duas campanhas consistentes. Tanto Santos quanto Botafogo já asseguraram o acesso ao Brasileirão Feminino Série A1 de 2026, principal objetivo da temporada. Fortaleza e Atlético-MG completam a lista dos quatro clubes promovidos à elite. Agora, resta saber quem levantará a taça da A2: as Sereias, que buscam coroar a invencibilidade, ou as Gloriosas, que sonham em reverter a desvantagem fora de casa.

