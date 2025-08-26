Botafogo e Santos confiam em suas goleiras para conquistar o Brasileirão Feminino A2

Nesta terça-feira (26), Botafogo e Santos disputam os primeiros 90 minutos da final do Brasileirão Feminino A2. Os times, que tiveram as melhores defesas do campeonato, confiam nas boas atuações de suas goleiras para sair com a vantagem na disputa pelo título.

A bola rola às 21h, no Nilton Santos, com transmissão da TV Brasil e acesso gratuito aos torcedores. A parte final da decisão será no sábado (30), às 15h, na Vila Belmiro, em Santos.

Michelle decidiu para o Botafogo na semifinal

Hoje no Botafogo, Michelle passou sete temporadas no Santos, conquistando o Brasileirão Feminino 2017 e o Paulistão em 2018. Depois de deixar as Sereias da Vila, foi para o São Paulo, onde ficou por dois anos, até se transferir para o Alvinegro carioca.

Nesta final, a arqueira de 35 anos terá o desafio de reencontrar o ex-clube na disputa de um título inédito para as duas equipes. O Botafogo já chegou à final na edição de 2020, mas perdeu para o extinto Nápoli, de Santa Catarina.

Sendo uma das lideranças do time, é uma goleira com reflexo apurado e boa leitura de jogo. Mas começou a decidir para as Gloriosas antes mesmo do apito inicial, inflamando o vestiário e passando confiança para suas companheiras. Em campo, pela volta da semifinal contra o Fortaleza, fechou o capítulo com chave de ouro defendendo a terceira cobrança de pênalti e levando o time à final.

— Tivemos uma semana de treinos muito produtiva. Conseguimos fazer todos os ajustes que o Léo pediu e estamos prontas e confiantes para o duelo de amanhã, jogando em casa e contando com o apoio da nossa torcida — declarou Michelle.

Michelle denfedeu um pênalti para o Botafogo na semifinal do Brasileirão Feminino A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)

Santos conta com a experiência de Karen

Aos 32 anos, a goleira Karen é uma das jogadoras mais experientes do time. Defendendo o Santos desde 2024, tem um currículo extenso no futebol brasileiro, com passagens por Centro Olímpico, Corinthians, Foz Cataratas, Osasco Audax, Palmeiras e Minas Brasília, por onde recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, em 2021. Fora do país, atuou no Atlético Nacional, da Colômbia.

Ao longo da temporada, alternou a posição com Stefane. Foi titular em 4 jogos da A2, além do clássico recente contra o Palmeiras, pela 6ª rodada do Paulistão Feminino. A arqueira aproveitou a oportunidade e não foi vazada em nenhuma das partidas, tendo atuação decisiva no clássico pelo Estadual.

Medindo 1,76m, uma de suas principais qualidades é a saída do gol, mas também é importante na organização do time por se comunicar bastante com as demais jogadoras durante a partida. Confiante, acredita que o foco do time será chave do confronto.

— Sabemos do desafio que é jogar fora de casa, principalmente contra uma equipe qualificada como o Botafogo. Espero um jogo bonito e disputado, pois se trata dos primeiros 90min de uma final, entretanto estamos muito focadas, treinamos bastante e temos consciência do que precisamos fazer para conquistar um bom resultado. Pessoalmente, levo comigo a responsabilidade de dar segurança ao grupo, orientar a defesa e transmitir confiança em cada lance — disse Karen.

