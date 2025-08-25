Corinthians confirma estádio da semifinal do Brasileirão Feminino

O Corinthians definiu o Canindé, em São Paulo (SP), como palco do jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. A partida contra o São Paulo será no próximo domingo (31), às 10h30 (de Brasília).

Atual campeão, o Timão chega com vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, no Pacaembu, com gols de Jaqueline e Day Rodríguez. A expectativa inicial era de que o estádio recebesse também o confronto decisivo, mas o clube optou por mandar o clássico no Canindé.

A venda de ingressos ainda não foi iniciada. Não haverá torcida visitante devido a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Corinthians volta a atuar no Canindé

O Corinthians chega ao Canindé com um retrospecto favorável. São 15 vitórias e apenas uma derrota, com 51 gols marcados e quatro sofridos, segundo dados do site "Meu Timão". A última vez que atuou no estádio foi em 9 de junho, quando venceu o Flamengo por 1 a 0, pelo Brasileirão Feminino.

A equipe manda jogos na Fazendinha, estádio localizado na sede social do clube. O estádio não pode receber jogos desta etapa da competição devido às exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta etapa da competição.

Desta forma, o Corinthians teria três opções que já receberam jogos da equipe feminina: a Neo Química Arena, o Pacaembu e o Estádio Canindé, que foi escolhido pela diretoria alvinegra.

