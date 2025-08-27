O Cruzeiro está na semifinal do Brasileirão Feminino e tem a torcida como força ao longo da campanha. A quatro dias do duelo de volta diante do Palmeiras, mais de 6 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é de novo recorde. O time mineiro levou a melhor na ida e venceu por 3 a 1.

Ainda pelas quartas de final, contra o Red Bull Bragantino, as Cabulosas registraram o maior público desta edição, com 5.799 presentes na Arena Independência.

Torcida do Cruzeiro no setor visitante do Brasileirão Feminino. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)

Caravana cruzeirense em SP

O movimento nas arquibancadas cresceu a cada fase e tem na Desorganizada Cabulosa o símbolo dessa sintonia entre clube e torcedores. No último domingo (24), na vitória por 3 a 1 diante o Palmeiras, o grupo marcou presença em Barueri (SP) com uma caravana especial. Entre as torcedoras estava Mariana Leite, assistente de vendas e cruzeirense desde a infância.

— Sou apaixonada por futebol desde criança, tanto para assistir quanto para jogar. Antigamente, o futebol feminino tinha pouca visibilidade, e em Minas só existia o América. Sempre fui Cruzeirense, mas até 2019 o clube não tinha time feminino. Quando o Cruzeiro criou a equipe, comecei a acompanhar de perto. Até fiz um teste, não fui selecionada, mas segui apoiando e torcendo ainda mais — conta, em entrevista ao Lance!.

A aproximação com a Desorganizada mudou sua experiência nas arquibancadas.

— Participar da caravana para São Paulo foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Estar cercada de pessoas que compartilham o mesmo propósito é único — diz Mariana.

O laço entre time e torcida também se fortaleceu fora de campo. Para a viagem da semifinal em Barueri, atletas e comissão técnica ajudaram financeiramente a reduzir custos da caravana, gesto que emocionou os torcedores.

— Isso mostra o quanto elas reconhecem o nosso apoio. Foi uma atitude linda, que nos fez sentir ainda mais parte da história — completa ela.

Mariana Leite, torcedora do Cruzeiro, acompanha Palmeiras x Cruzeiro. (Foto: Acervo pessoal)

Byanca Brasil, a referência em campo

Dentro das quatro linhas, o nome que representa essa conexão é Byanca Brasil. A camisa 10 caiu nas graças da torcida não só pelo talento, mas pela entrega e identificação com o Cruzeiro.

— Ela não veio só para jogar, mas para viver o Cruzeiro. Sua emoção em campo mostra essa conexão com a gente — destaca a torcedora.

Com o sonho do primeiro título nacional cada vez mais próximo, a confiança cresce junto da expectativa.

— Ver essa possibilidade real me enche de ansiedade e emoção. Só de viver esse momento já considero uma conquista enorme. Mas levantar o troféu seria o auge de um sonho que parecia distante — conclui Mariana.

Byanca Brasil é uma das principais jogadoras do elenco do Cruzeiro em 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro recebe Palmeiras no Independência

A Raposa recebe o Palmeiras neste domingo (31), às 10h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela semifinal do Brasileirão Feminino. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes.