Com apoio da torcida, Cruzeiro vive momento inédito e se aproxima da final do Brasileirão Feminino
Torcida cruzeirense detém recorde de público desta edição da competição
O Cruzeiro está na semifinal do Brasileirão Feminino e tem a torcida como força ao longo da campanha. A quatro dias do duelo de volta diante do Palmeiras, mais de 6 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é de novo recorde. O time mineiro levou a melhor na ida e venceu por 3 a 1.
Ainda pelas quartas de final, contra o Red Bull Bragantino, as Cabulosas registraram o maior público desta edição, com 5.799 presentes na Arena Independência.
Caravana cruzeirense em SP
O movimento nas arquibancadas cresceu a cada fase e tem na Desorganizada Cabulosa o símbolo dessa sintonia entre clube e torcedores. No último domingo (24), na vitória por 3 a 1 diante o Palmeiras, o grupo marcou presença em Barueri (SP) com uma caravana especial. Entre as torcedoras estava Mariana Leite, assistente de vendas e cruzeirense desde a infância.
— Sou apaixonada por futebol desde criança, tanto para assistir quanto para jogar. Antigamente, o futebol feminino tinha pouca visibilidade, e em Minas só existia o América. Sempre fui Cruzeirense, mas até 2019 o clube não tinha time feminino. Quando o Cruzeiro criou a equipe, comecei a acompanhar de perto. Até fiz um teste, não fui selecionada, mas segui apoiando e torcendo ainda mais — conta, em entrevista ao Lance!.
A aproximação com a Desorganizada mudou sua experiência nas arquibancadas.
— Participar da caravana para São Paulo foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Estar cercada de pessoas que compartilham o mesmo propósito é único — diz Mariana.
O laço entre time e torcida também se fortaleceu fora de campo. Para a viagem da semifinal em Barueri, atletas e comissão técnica ajudaram financeiramente a reduzir custos da caravana, gesto que emocionou os torcedores.
— Isso mostra o quanto elas reconhecem o nosso apoio. Foi uma atitude linda, que nos fez sentir ainda mais parte da história — completa ela.
Byanca Brasil, a referência em campo
Dentro das quatro linhas, o nome que representa essa conexão é Byanca Brasil. A camisa 10 caiu nas graças da torcida não só pelo talento, mas pela entrega e identificação com o Cruzeiro.
— Ela não veio só para jogar, mas para viver o Cruzeiro. Sua emoção em campo mostra essa conexão com a gente — destaca a torcedora.
Com o sonho do primeiro título nacional cada vez mais próximo, a confiança cresce junto da expectativa.
— Ver essa possibilidade real me enche de ansiedade e emoção. Só de viver esse momento já considero uma conquista enorme. Mas levantar o troféu seria o auge de um sonho que parecia distante — conclui Mariana.
Cruzeiro recebe Palmeiras no Independência
A Raposa recebe o Palmeiras neste domingo (31), às 10h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela semifinal do Brasileirão Feminino. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes.
