Remo anuncia Mercy Nunes como treinador do time feminino
Técnico está de volta ao Leão Azul após passagem pela Tuna Luso
O Clube do Remo oficializou no último sábado (17) a contratação de Mercy Nunes para comandar o futebol feminino profissional e as categorias de base na temporada 2026. Identificado com o Leão Azul e com histórico vencedor no Pará, o treinador retorna ao Baenão após passagem pela Tuna Luso.
Ao longo da carreira, o técnico soma nove títulos do Campeonato Paraense Feminino, além de acessos nacionais e trabalhos reconhecidos na formação de atletas.
No próprio Remo, foi bicampeão estadual em 2022 e 2023 e liderou a equipe no acesso da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, em 2023, temporada que ainda terminou com o vice-campeonato nacional da A3. Apesar do bom desempenho, algumas atletas, como Talita Cogo e Janaina Nogueira, deixaram o clube por discordâncias com o treinador, conforme afirmaram nas redes sociais em 2023.
O futebol feminino no Remo
O retorno acontece em um momento de reestruturação. Em 2025, as Leoas foram rebaixadas da Série A2 para a A3 após encerrarem o Brasileiro na última colocação do Grupo B, com apenas um ponto em sete jogos.
No cenário estadual, o Remo ficou com o vice-campeonato paraense, mas garantiu presença na Copinha Feminina, em dezembro, como único representante da Região Norte.
Com passagem por clubes como ESMAC, Tuna Luso e o próprio Remo, Mercy Nunes é reconhecido pelo conhecimento profundo do futebol local e pela capacidade de integrar base e profissional. O técnico chega acompanhado do preparador físico Renan Felizardo.
