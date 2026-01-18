menu hamburguer
Futebol Feminino

Remo anuncia Mercy Nunes como treinador do time feminino

Técnico está de volta ao Leão Azul após passagem pela Tuna Luso

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/01/2026
22:46
Mercy Nunes volta ao comando do time feminino do Remo. (Foto: Sandro Galtran/Clube do Remo)
Mercy Nunes volta ao comando do time feminino do Remo. (Foto: Sandro Galtran/Clube do Remo)
O Clube do Remo oficializou no último sábado (17) a contratação de Mercy Nunes para comandar o futebol feminino profissional e as categorias de base na temporada 2026. Identificado com o Leão Azul e com histórico vencedor no Pará, o treinador retorna ao Baenão após passagem pela Tuna Luso.

Ao longo da carreira, o técnico soma nove títulos do Campeonato Paraense Feminino, além de acessos nacionais e trabalhos reconhecidos na formação de atletas.

No próprio Remo, foi bicampeão estadual em 2022 e 2023 e liderou a equipe no acesso da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, em 2023, temporada que ainda terminou com o vice-campeonato nacional da A3. Apesar do bom desempenho, algumas atletas, como Talita Cogo e Janaina Nogueira, deixaram o clube por discordâncias com o treinador, conforme afirmaram nas redes sociais em 2023.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O futebol feminino no Remo

O retorno acontece em um momento de reestruturação. Em 2025, as Leoas foram rebaixadas da Série A2 para a A3 após encerrarem o Brasileiro na última colocação do Grupo B, com apenas um ponto em sete jogos.

No cenário estadual, o Remo ficou com o vice-campeonato paraense, mas garantiu presença na Copinha Feminina, em dezembro, como único representante da Região Norte.

Com passagem por clubes como ESMAC, Tuna Luso e o próprio Remo, Mercy Nunes é reconhecido pelo conhecimento profundo do futebol local e pela capacidade de integrar base e profissional. O técnico chega acompanhado do preparador físico Renan Felizardo.

➡️ Athletico-PR e Chapecoense terão que montar times femininos; entenda

Torcida do Remo comemora acesso à Série A (Foto: Fernando Torres/AGIF/Gazeta Press)
Torcida do Remo comemora acesso à Série A (Foto: Fernando Torres/AGIF/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

