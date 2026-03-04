Aos 19 anos, Ana Carolina Bierhals Torres, conhecida como Ana Papel, é uma das apostas do Flamengo vindas da base. Meia de origem, também com capacidade para atuar como volante, a camisa rubro-negra vive um 2026 de afirmação após boas atuações nas categorias inferiores.

Atualmente, além da rotina de treinos, ela cursa faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e falou, em entrevista ao Lance!, sobre sua carreira.

Desde segunda-feira (2) até quinta-feira (5), o Lance! publica uma série especial de entrevistas exclusivas com jogadoras em formação no Rubro-Negro.

Início promissor em 2026

Os números da temporada mostram eficiência. Em dois jogos disputados até aqui, um pela equipe principal e outro pelo sub-20, Ana soma 152 minutos em campo e um gol marcado.

O destaque veio na Copa Rio Feminina Sub-20: 90 minutos em campo e bola na rede na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo. No profissional, também foi utilizada na goleada por 7 a 0 sobre o Heips.

A média de um gol por jogo na Copa Rio Feminina S20 coloca a meia entre os bons nomes deste começo de ano.

— Jogar bastante, ter minutagem, aparecer, ajudar o Flamengo, fazer gol… a meta é sempre positiva — resume a própria atleta.

Ana Papel e família durante jogo do Flamengo. (Flamengo/Divulgação)

Trajetória do Grêmio ao Flamengo

Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e nascida em 12 de fevereiro de 2007, Ana iniciou sua formação no Grêmio, onde passou pelas categorias sub-16, sub-17 e sub-20 entre 2021 e 2023.

No clube gaúcho, acumulou experiências importantes e chamou atenção pelo dinamismo no meio-campo. Em 2024, acertou a transferência para o Flamengo, iniciando uma nova fase na carreira.

2024 (Flamengo S20): 11 jogos, 1 gol 2025 (Flamengo S20): 22 jogos, 7 gols e 1 assistência 2026: integração entre sub-20 e profissional

A temporada 2025 foi especialmente relevante, quando ela marcou sete gols.

— Acho que a minha maior qualidade é ser resiliente. Mesmo quando parece que tudo vai dar errado, eu sigo firme, baixo a cabeça e trabalho — avalia Ana Papel.

Versatilidade e características

Oficialmente listada como volante, Ana atua com liberdade. Já desempenhou função de ponta durante a Copinha e também como meia-atacante, chegando mais à área.

Destra e com 1,69m (ou "1,70, vamos arredondar", como brinca), ela se destaca pela chegada ao ataque e pela intensidade na recomposição.

— Eu jogo em qualquer função. Se me botar no ataque é a minha preferência, né? Tá sempre atacando.

Títulos e mentalidade vencedora

Mesmo jovem, Ana Papel já soma três títulos nacionais de base, entre eles a Copinha Feminina, o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 e o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Empolgada com o calendário cheio de 2026, ela vê nas maratonas de jogos uma oportunidade.

— A gente tá muito empolgado porque vai começar uma sequência grande de partidas. É trabalhar para conseguir ter um bom desempenho.

