Neste domingo (23), quatro equipes garantiram acesso à primeira divisão do futebol brasileiro: Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Clube do Remo. Desde 2019, a participação na Série A exige que os clubes mantenham uma equipe feminina, desta forma, o Lance! apresenta a situação de cada time em relação à modalidade.

continua após a publicidade

Chapecoense e Athletico-PR — que haviam encerrado suas atividades na modalidade — precisarão remontar seus departamentos. Já Coritiba e Remo seguirão com a estrutura que já possuem no futebol feminino.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Entenda o futebol feminino em cada clube

Coritiba

O campeão da Série B masculina tem uma equipe de mulheres, que recebe a alcunha de Gurias do Coxa. Nesta temporada, o clube paranaense disputou a Série A3 nacional, mas acabou eliminado nas oitavas de final para o Itabirito (MG).

continua após a publicidade

No Campeonato Paranaense, a equipe fez uma primeira fase impecável e decidirá o título com o Toledo, com datas e horários a serem definidos pela Federação.

➡️ CBF custeará viagens de mães lactantes e tornará contratos profissionais obrigatórios no feminino

Foto: Luana Perdoncini/Coritiba

Athletico-PR

O Athletico Paranaense terá que retomar as atividades do time feminino após encerrar as atividades em 2024, com o rebaixamento da equipe feminina. Vice-campeãs da Série A2 em 2022, o time foi pentacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças

Foto: Beto Boschiero/AFE

Chapecoense

A Chapecoense, conhecida como clube formador de atletas no futebol feminino, também não mantém atividades atualmente, segundo confirmado pela assessoria do clube.

Time feminino da Chapeacoense campeão do Catarinense sub-17. (Foto: Reprodução/FCF)

Clube do Remo

O Clube do Remo mantém a modalidade e foi rebaixado da Série A2 para A3 nesta temporada. As Leoas terminaram na última colocação do Grupo B, com apenas um ponto somado em sete partidas. Nesta temporada, o time foi vice-campeão do Paraense Feminino, e será o único representante do Norte do país na Copinha Feminina, a ser disputada em março.