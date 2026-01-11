menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras vence o Remo, segue invicto e se classifica ao mata-mata da Copinha

Alviverde fecha a primeira fase com três vitórias e agora encara o Vitória no mata-mata

Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 11/01/2026
13:01
Atualizado há 8 minutos
Palmeiras venceu o Remo por 3 a 0 (Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)
  • Matéria
O Palmeiras engatou na segundata etapa e venceu o Remo por 3 a 0, neste domingo (11), pelo terceiro e último jogo da fase de grupos da Copinha. Os gols do confronto foram marcados por Juliano, Juan Gabriel e Sorriso.

+ Marcos comenta fala de Abel e defende Weverton em disputa no gol do Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras terminou a primeira fase da principal competição de base do futebol brasileiro na liderança do Grupo 27, com 100% de aproveitamento. O Remo, por sua vez, se despede da Copinha com apenas uma vitória.

Agora, o Palmeiras vai enfrentar o Vitória, segundo colocado do Grupo 28, na próxima fase da competição. Dono da melhor campanha entre os dois classificados, o clube paulista deve optar por mandar o duelo na Arena Barueri.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Remo?

O Palmeiras controlou as ações na primeira etapa e teve as raras oportunidades de gol. Entre elas, a finalização de Felipe Teresa de longa distância e um cruzamento dentro da área do Remo, em que a defesa afastou a bola quase em cima da linha após se atrapalhar no lance.

Apesar de controlar a posse de bola, os jovens do Palmeiras não criaram chances reais de perigo à meta adversária, e os 45 minutos iniciais terminaram sem gols em um confronto marcado pelo forte calor na Arena Barueri.

O técnico Lucas Andrade promoveu quatro mudanças na equipe no intervalo, incluindo as entradas de Sorriso e Eduardo, e o Palmeiras voltou a pressionar o Remo em seu campo. Aos oito minutos, Juliano anotou o primeiro gol após finalização dentro da área.

Minutos depois, Juan Gabriel recebeu passe nas costas da defesa do Remo, avançou e bateu na saída do goleiro Victor para ampliar o marcador. Sorriso, em bela jogada individual, finalizou sem chances para o goleiro e fechou o placar: 3 a 0 para o Palmeiras, que terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Palmeiras derrotou o Remo neste domingo e avançou ao mata-mata da Copinha (Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)
Ficha técnica

Palmeiras 3 x 0 Remo
Copinha - 3ª rodada - fase de grupos

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);
🥅 Gols: Juliano, Juan Gabriel e Sorisso (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Filipe (REM);
🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos;
🚩 Assistentes: Lucas Rodrigues Antonio e Liliane Suely de Moraes Mello.

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)
ranha; João Paulo, Robson e Rocha; Halerrandrio (Luis Saboia), Coutinho (Eduardo), Davi Góes (Juan Gabriel), Kauã Lira (Sorriso) e André Lucas (Hugo); Felipe Teresa (Antônio Marcos) e Juliano.

REMO (Técnico: Netão)
João Victor; Filipe (Mauro Eduardo), Felipe (Clayver), Wallace e Rafael; Pitbull, Kauan Gago (Clenilton), Darlan Salazar e Andrey (Edson); Tico e Kakaroto.

