Palmeiras vence o Remo, segue invicto e se classifica ao mata-mata da Copinha
Alviverde fecha a primeira fase com três vitórias e agora encara o Vitória no mata-mata
O Palmeiras engatou na segundata etapa e venceu o Remo por 3 a 0, neste domingo (11), pelo terceiro e último jogo da fase de grupos da Copinha. Os gols do confronto foram marcados por Juliano, Juan Gabriel e Sorriso.
Com o resultado, o Palmeiras terminou a primeira fase da principal competição de base do futebol brasileiro na liderança do Grupo 27, com 100% de aproveitamento. O Remo, por sua vez, se despede da Copinha com apenas uma vitória.
Agora, o Palmeiras vai enfrentar o Vitória, segundo colocado do Grupo 28, na próxima fase da competição. Dono da melhor campanha entre os dois classificados, o clube paulista deve optar por mandar o duelo na Arena Barueri.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Remo?
O Palmeiras controlou as ações na primeira etapa e teve as raras oportunidades de gol. Entre elas, a finalização de Felipe Teresa de longa distância e um cruzamento dentro da área do Remo, em que a defesa afastou a bola quase em cima da linha após se atrapalhar no lance.
Apesar de controlar a posse de bola, os jovens do Palmeiras não criaram chances reais de perigo à meta adversária, e os 45 minutos iniciais terminaram sem gols em um confronto marcado pelo forte calor na Arena Barueri.
O técnico Lucas Andrade promoveu quatro mudanças na equipe no intervalo, incluindo as entradas de Sorriso e Eduardo, e o Palmeiras voltou a pressionar o Remo em seu campo. Aos oito minutos, Juliano anotou o primeiro gol após finalização dentro da área.
Minutos depois, Juan Gabriel recebeu passe nas costas da defesa do Remo, avançou e bateu na saída do goleiro Victor para ampliar o marcador. Sorriso, em bela jogada individual, finalizou sem chances para o goleiro e fechou o placar: 3 a 0 para o Palmeiras, que terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento.
Ficha técnica
Palmeiras 3 x 0 Remo
Copinha - 3ª rodada - fase de grupos
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);
🥅 Gols: Juliano, Juan Gabriel e Sorisso (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Filipe (REM);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos;
🚩 Assistentes: Lucas Rodrigues Antonio e Liliane Suely de Moraes Mello.
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)
ranha; João Paulo, Robson e Rocha; Halerrandrio (Luis Saboia), Coutinho (Eduardo), Davi Góes (Juan Gabriel), Kauã Lira (Sorriso) e André Lucas (Hugo); Felipe Teresa (Antônio Marcos) e Juliano.
REMO (Técnico: Netão)
João Victor; Filipe (Mauro Eduardo), Felipe (Clayver), Wallace e Rafael; Pitbull, Kauan Gago (Clenilton), Darlan Salazar e Andrey (Edson); Tico e Kakaroto.
