Remo acerta com zagueiro ex-Flamengo que estava no Ceará

O Remo fechou a contratação do zagueiro Marllon, de 33 anos, que estava no Ceará. Revelado pelo Flamengo, o defensor tem passagens por Corinthians, Cruzeiro e Bahia e chega para reforçar o Leão na temporada de 2026, marcada pelo retorno do clube à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas. O Lance! apurou que o jogador deve assinar a rescisão com o clube cearense ainda neste fim de semana antes de oficializar vínculo de um ano com o Remo.

Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso da Série A. Experiente, o zagueiro disputou 42 partidas pelo Ceará na última temporada, ano marcado pelo rebaixamento da equipe, e contribuiu com três gols, número relevante para um jogador da posição.

Marllon na partida entre Ceará e Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

A diretoria do Remo tem sido ativa no mercado e vem reforçando o sistema defensivo. Apenas nesta sexta-feira (9), o clube confirmou as contratações do zagueiro Léo Andrade, que atua pelo lado esquerdo, e do lateral-direito João Lucas, ampliando as opções para o setor.

Além deles, o Leão já havia anunciado o atacante Carlinhos e o volante Patrick de Paula. Com as movimentações recentes, a diretoria busca equilibrar o elenco e oferecer mais alternativas ao treinador Juan Carlos Osorio para enfrentar as exigências técnicas e físicas da Série A de 2026.