Remo acerta com zagueiro ex-Flamengo que estava no Ceará
Marllon vai assinar com o Leão por uma temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Remo fechou a contratação do zagueiro Marllon, de 33 anos, que estava no Ceará. Revelado pelo Flamengo, o defensor tem passagens por Corinthians, Cruzeiro e Bahia e chega para reforçar o Leão na temporada de 2026, marcada pelo retorno do clube à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas. O Lance! apurou que o jogador deve assinar a rescisão com o clube cearense ainda neste fim de semana antes de oficializar vínculo de um ano com o Remo.
Relacionadas
- Santos
Santos acerta empréstimo de Patrick para o Remo
Santos06/01/2026
- Futebol Nacional
Remo anuncia contratação do atacante Carlinhos, emprestado pelo Flamengo
Futebol Nacional07/01/2026
- Futebol Nacional
Dupla ex-Flamengo, cria do Corinthians e Vasco: todos os reforços do Remo para temporada
Futebol Nacional08/01/2026
Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso da Série A. Experiente, o zagueiro disputou 42 partidas pelo Ceará na última temporada, ano marcado pelo rebaixamento da equipe, e contribuiu com três gols, número relevante para um jogador da posição.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A diretoria do Remo tem sido ativa no mercado e vem reforçando o sistema defensivo. Apenas nesta sexta-feira (9), o clube confirmou as contratações do zagueiro Léo Andrade, que atua pelo lado esquerdo, e do lateral-direito João Lucas, ampliando as opções para o setor.
Além deles, o Leão já havia anunciado o atacante Carlinhos e o volante Patrick de Paula. Com as movimentações recentes, a diretoria busca equilibrar o elenco e oferecer mais alternativas ao treinador Juan Carlos Osorio para enfrentar as exigências técnicas e físicas da Série A de 2026.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias