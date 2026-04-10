Brasil x Coreia do Sul feminino: onde assistir e escalações

O Brasil estreia na Fifa Series Feminina 2026 diante da Coreia do Sul, às 21h30 (horário de Cuiabá, 22h30 de Brasília) deste sábado (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O jogo conta com transmissão da TV Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Sportv (canal fechado).

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A Seleção Brasileira estreou com atuações irregulares na temporada, com uma vitória diante da Costa Rica e duas derrotas, para Venezuela e México. Agora, tenta melhorar o desempenho diante do seu torcedor. A Coreia do Sul, por sua vez, vem de uma campanha de semifinais da Copa da Ásia Feminina, o que lhe garantiu vaga na Copa do Mundo de 2027. O Brasil é favorito para o duelo.

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Novidades na Seleção Brasileira

Arthur Elias promoveu retornos importantes para essa Data Fifa, como a meia Angelina. As novidades ficaram por conta da zagueira Paloma Maciel, do Cruzeiro, e da atacante Evelin, do Santos.

Em relação à lista inicial, duas atletas foram cortadas por lesão: a goleira Lorena, do Kansas City, e a atacante Jheniffer, do Tigres.

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Arthur Elias durante treino em Cuiabá (MT). (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Ingressos para Brasil x Coreia do Sul

As partidas da Fifa Series serão disputadas entre os dias 11 e 18 de abril, em Cuiabá, no Mato Grosso. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 100 e serão comercializados exclusivamente pelo site facepassbrasil.com.br.

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Confira preços:

Leste: R$ 50 (meia)

R$ 100 (inteira)

Oeste R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)

Sul R$ 30 (meia)

R$ 60 (inteira)

Norte: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

BRASIL X COREIA DO SUL - FIFA SERIES FEMININA 2026

Data: sábado, 11 de abril de 2026

Horário: 21h30 (horário de Cuiabá) / 22h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Sportv (canal fechado)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lelê; Raíssa Bahia, Mariza, Isa Haas e Gi Fernandes; Duda Sampaio, Angelina e Ary Borges; Kerolin, Aline Gomes (Gabi Portilho) e Ludmila. Técnico: Arthur Elias.

COREIA DO SUL: Ryu Ji-Soo; Jung Min Young, Kim Ji-Hui, NohJin-Young e Choo Hyo-Joo; Song Jae-Eun, Kim Shin-Ji e Park Soo-Jeong; Son Hwa-Yeon, Casey Phair e Kang Geaum-Min. Técnico: Shin Sang-woo.