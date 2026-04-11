Fifa Series 2026: confira programação deste sábado
Brasil entra em campo contra a Coreia do Sul
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A Seleção Feminina estreia neste sábado na Fifa Series 2026 com programação completa na Arena Pantanal, em Cuiabá. Além de dois jogos, o dia conta com apresentações culturais.
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O evento começa às 13h (horário local), com abertura dos portões, e reúne dois jogos internacionais no mesmo dia, além de apresentações musicais para o público.
O primeiro duelo será entre Canadá e Zâmbia, às 15h. Após o apito final, às 17h, o estádio recebe o show da dupla Ivan e Allan, que se apresentam até 19h. Na sequência, o Grupo Trio Maravilha sobe ao palco às 19h30 e anima o público até 21h20.
A principal atração da noite será a estreia da Seleção Brasileira, que enfrenta a Coreia do Sul às 21h30. A partida encerra a programação esportiva do dia, com término previsto para 23h30. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 100 e serão comercializados exclusivamente pelo site facepassbrasil.com.br.
Confira preços:
- Leste: R$ 50 (meia)
- R$ 100 (inteira)
- Oeste R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)
- Sul R$ 30 (meia)
- R$ 60 (inteira)
- Norte: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).
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Confira a programação completa da Fifa Series
*Horários de Cuiabá (MT)
11/04 - Sábado
- Abertura dos portões - 13:00
- Início do 1° jogo (Canadá x Zâmbia) - 15:00
- Término do 1º jogo - 17:00
- 1º Apresentação Ivan e Allan - 17:00 às 19:00
- 2º Apresentação Grupo Trio Maravilha - 19:30 às 21:20
- Início do 2º jogo (Brasil x Coreia do Sul) - 21:30
- Término do 2º jogo - 23:30
14/04 - Terça
- Abertura dos portões - 13:00
- Início do 1° jogo (Canadá x Coreia do Sul) - 15:00
- Término do 1º jogo - 17:00
- 1º Apresentação Sarah e Lívia - 17:00 às 19:00
- 2º Apresentação Grupo Trio Maravilha - 19:30 às 21:20
- Início do 2º jogo (Brasil x Zâmbia) - 21:30
- Término do 2º jogo - 23:30
18/04 - Sábado
- Abertura dos portões - 13:00
- Início do 1° jogo (Coreia do Sul x Zâmbia) - 15:00
- Término do 1º jogo - 17:00
- 1º Apresentação Nobatuk - 17:00 às 19:00
- 2º Apresentação Yuri e Gustavo - 19:30 às 21:20
- Início do 2º jogo (Brasil x Canadá) - 21:30
- Término do 2º jogo - 23:30
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