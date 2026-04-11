Neste sábado, o Brasil estreia na Fifa Series diante da Coreia do Sul, às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A equipe asiática chega ao torneio em processo de reformulação, sem sua principal estrela e com foco em testar jovens talentos.

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O duelo, portanto, opõe uma Seleção Brasileira consolidada a uma adversária em transição, que busca respostas para o futuro. Vale destacar que a Coreia já está classificada para a Copa do Mundo de 2027, que será no Brasil - é a quarta classificação consecutiva das sul-coreanas. Então, o que esperar da partida?

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O momento das sul-coreanas

A Coreia do Sul vive um momento de reconstrução no futebol feminino. A equipe tenta reduzir a dependência histórica de sua principal jogadora, aposta na renovação do elenco e encara a FIFA Series como laboratório. Para o Brasil, o jogo representa uma oportunidade de impor ritmo e explorar fragilidades de um time ainda em formação.

Contexto do futebol feminino asiático

O futebol feminino na Ásia apresenta realidades distintas. Países como Japão e Austrália lideram em investimento, estrutura e exportação de atletas, enquanto outras nações ainda enfrentam barreiras culturais e falta de apoio institucional. A criação recente da Liga dos Campeões Feminina da Ásia, em 2024, evidencia que o desenvolvimento continental ainda está em fase inicial.

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Nesse cenário, a Coreia do Sul ocupa uma posição intermediária. Apesar de contar com uma liga organizada e atrair jogadoras estrangeiras, o país ainda não conseguiu acompanhar o crescimento técnico das principais potências asiáticas. A baixa presença de público e a necessidade de maior profissionalização são entraves para o avanço da modalidade.

— Houve um momento em que as jogadoras cobraram melhores condições da federação, e isso acabou unindo o grupo — relembra o jornalista Bruno Miotto, estudioso do futebol feminino asiático e redator do site Japão FC.

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Desempenho recente da Coreia do Sul

Dentro de campo, a seleção sul-coreana busca evolução após um ciclo irregular. O time não vence uma grande seleção há anos e tenta recuperar competitividade internacional. Na Copa da Ásia de 2022, porém, surpreendeu ao alcançar a final, desempenho considerado acima das expectativas após um período de instabilidade interna.

— A Coreia do Sul não vence uma grande seleção há cerca de cinco anos, então precisa voltar a ser competitiva nesse nível — diz Miotto.

A equipe combina jogadoras que atuam na liga local com atletas em desenvolvimento na Europa. Ainda assim, o elenco sofre com a dependência técnica de Ji Soyun, referência histórica do time. A ausência da meio-campista nesta Data FIFA, por priorizar a Liga dos Campeões da Ásia, abre espaço para novas protagonistas.

Taticamente, a Coreia do Sul apresenta versatilidade. Pode variar entre formações como 4-3-3, 4-1-3-2 e até sistemas mais defensivos, apostando na velocidade pelas pontas e na troca rápida de passes. Jogadoras como Kang Chae-rim, Lee Geum-min, jovem Casey Phair, Jeon Yu-gyeong e a Kim Shin-ji simbolizam essa nova fase.

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Perspectivas na FIFA Series

Para a Fifa Series, a estratégia sul-coreana é clara: testar alternativas. Sem algumas de suas principais atletas, o time entra em campo com um elenco experimental, focado em dar minutos a jovens promessas e observar diferentes variações táticas.

O Brasil aparece como favorito, tanto pelo fator casa quanto pelo estágio mais avançado de desenvolvimento. Ainda assim, a Coreia do Sul pode oferecer riscos em transições rápidas e jogadas de velocidade, especialmente explorando fragilidades defensivas.

Nos demais confrontos, a equipe asiática vê possibilidade de competir com a Zâmbia, enquanto encara o Canadá como desafio mais complexo. No entanto, o principal objetivo da participação no torneio é acumular experiência visando a Copa do Mundo de 2027.