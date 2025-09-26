menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Treinadora chilena à frente do Sport elogia futebol brasileiro: ‘Muito competitivo’

Macarena Deichler falou sobre desafios à frente do Leão da Ilha

Giselly Correa Barata
Barueri (SP)
Dia 26/09/2025
17:01
Macarena Deichler, treinadora do Sport desde julho. (Foto: reprodução/redes sociais)
Macarena Deichler, treinadora do Sport desde julho. (Foto: reprodução/redes sociais)
A chilena Macarena Deichler, contratada pelo Sport em julho deste ano, mostra identificação com o futebol brasileiro e exaltou a evolução da modalidade no país em entrevista ao Lance!. A equipe foi eliminada pelo Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina nesta quinta-feira (25).

Antes de chegar ao Recife, ela acumulou passagens por Vitória das Tabocas, União Desportiva, São Francisco (BA), categorias de base do Corinthians, Audax Italiano (Chile), Mixto-MT e Manaus-AM.

O desafio do Sport

O Leão da Ilha busca se reerguer após o rebaixamento para a Série A2 do Brasileirão Feminino nesta temporada, e aposta na treinadora para a disputa da Copa Maria Bonita e do Campeonato Pernambucano.

— Cheguei aqui (no Brasil), em 2014, então tem sido muito bom. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito da cultura brasileira. Acredito que é um país muito competitivo no futebol feminino, muito mesmo. Eu peguei quando era regionalizado e depois foi mudando. Agora temos Série A1, A2, A3... Cada dia mais competitivo, gosto muito de estar aqui por causa disso. Na América do Sul o Brasil é muito disparado. No meu país (Chile), ainda falta muito no futebol feminino. O Brasil é muito competitivo, eu gosto disso e me sinto muito identificada com o futebol brasileiro, com o país, com a cultura. Sou muito feliz aqui — diz Macarena.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Fator psicológico

O Sport terminou a participação no Brasileirão Feminino como lanterna e com queda para a Série A2. Agora, tenta retomar a confiança do elenco.

— A gente vem trabalhando muito (o fator psicológico), eu peguei um time muito abalado, com pouca confiança. Acredito que foram jogos muito difíceis para elas, jogos muito duros. Então nessa nossa chegada, são dois meses que a gente chegou, a gente vem tentando resgatar a confiança das atletas. É um trabalho difícil, a gente precisa da nossa psicóloga, de muita dinâmica, e são os jogos que fazem a gente recuperar a confiança. Então, estamos no dia a dia tentando fazer isso, acredito que da melhor maneira possível — explica ela.

Macarena, treinadora do time feminino do Sport. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Macarena, treinadora do time feminino do Sport. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

