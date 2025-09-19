Meia ex-Corinthians é anunciada no PSG; veja detalhes

A transferência de Yaya do Corinthians para o PSG foi concretizada e, nesta sexta-feira (19), a meia foi anunciada pelo clube francês. A negociação custou 150 mil euros aos cofres parisienses, rendendo cerca de 940 mil reais ao clube paulista. O vínculo é até junho de 2028.

Depois de levantar a taça do Brasileirão com as Brabas, a jogadora viaja para Paris nos próximos dias para se juntar ao elenco na preparação para o Campeonato Francês e a Champions League Feminina. O primeiro compromisso pela competição européia será em 7 ou 8 de outubro, contra o Bayern de Munique.

— Chegar ao Paris Saint-Germain é a realização de um sonho. Sempre admirei este clube e sua história. Venho com a ambição de evoluir, conquistar títulos e fazer os torcedores parisienses vibrarem. Estou pronta para dar tudo de mim por esta camisa — disse Yaya ao PSG.

Negociação com o PSG

Segundo apuração do Lance!, em contato com o staff da atleta, a negociação já estava em andamento e não tem relação com a recente efetivação do treinador brasileiro Paulo César Parente no clube francês. O técnico de 47 anos comandava as categorias de base e foi recentemente promovido ao time profissional.

Formada na base do São Paulo, a meia também passou rapidamente pelo Centro Olímpico nas categorias de formação e defendeu o Santos em 2023, antes de chegar ao Corinthians em 2024. Pelo Timão, disputou 58 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

A jogadora ainda soma convocações para seleções de base e para a equipe principal. Com a Amarelinha, esteve presente na conquista da prata olímpica e também na campanha vitoriosa da Copa América Feminina 2025, em julho.

Futebol feminino no PSG, novo time de Yaya

O Paris Saint-Germain disputa a primeira divisão do futebol francês e é o atual vice-campeão nacional, após ser derrotado pelo Lyon por 3 a 0 na final realizada em maio. A equipe é comandada pelo técnico brasileiro Paulo César Parente, ex-Santos.

Entre as principais conquistas do time feminino estão o título da Division 1 Feminine na temporada 2020/21 e quatro taças da Copa da França (2009/10, 2017/18, 2021/22 e 2023/24). O PSG também acumula duas finais de Champions League Feminina em sua história, mas em ambas oportunidades terminou com o vice-campeonato.

