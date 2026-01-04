O Red Bull Bragantino iniciou o planejamento para a temporada 2026 promovendo mudanças no elenco do futebol feminino. Ao fim de 2025, o clube se despediu de 11 atletas cujos contratos chegaram ao fim e não foram renovados.

continua após a publicidade

Deixam o clube a goleira Alice Tosta; a zagueira Débora; as meio-campistas Brenda Pinheiro, Vivian Cardoso, Catalina Ongaro, Lelê Cassiano, Tayna e Laura Pigatin; além das atacantes Dos Santos, Isa Rangel e Emelli. As saídas fazem parte de um processo natural de renovação de elenco e ocorrem sem rescisões antecipadas, todas motivadas pelo fim de vínculo contratual.

Lelê já foi anunciada pelo Internacional, enquanto Brenda Pinheiro defenderá a Ferroviária, conforme apurou o Lance!. Em 2026, a equipe disputará Copa do Brasil, Brasileirão e Paulistão Feminino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Histórico das atletas que deixam o Bragantino

Entre os principais nomes, Alice Tosta e Débora se despedem como atletas históricas do projeto. A goleira esteve desde o início da equipe feminina do Bragantino e somou 65 partidas, com dois títulos do Brasileiro Feminino A2 (2021 e 2023) e a Copa Paulista Feminina de 2025. Já Débora, zagueira titular por várias temporadas, encerra a passagem com 126 jogos e oito gols, além do mesmo currículo de títulos.

Outro nome de peso é o da meio-campista Brenda Pinheiro, que vestiu a camisa do Massa Bruta por cinco temporadas. Foram 131 partidas disputadas, dois gols marcados e participação direta na consolidação do clube no cenário nacional. A argentina Catalina Ongaro, por sua vez, deixa o Bragantino após duas temporadas como uma das principais referências técnicas da equipe, com nove gols em 53 jogos.

continua após a publicidade

As despedidas também envolvem atletas que chegaram mais recentemente. Vivian Cardoso, emprestada pelo São Paulo em 2025, participou da campanha do título da Copa Paulista. Dos Santos teve papel ofensivo relevante na temporada, com cinco gols em 36 partidas. Já Laura Pigatin e Emelli tiveram passagens mais curtas, mas integraram o elenco campeão estadual.

Entre os destaques internos, Tayna encerra um ciclo simbólico: formada na base, foi a primeira atleta do sub-20 a alcançar o time profissional. Lelê Cassiano, por sua vez, deixa o clube após quase cinco anos e mais de 100 jogos disputados.