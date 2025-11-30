Red Bull Bragantino vence Santos e conquista a Copa Paulista Feminina
Massa Bruta construiu o resultado ainda no primeiro tempo
O RB Bragantino superou o Santos tarde deste domingo (30), por 3 a 2, na Vila Belmiro, e foram campeãs da Copa Paulista Feminina 2025. Os gols foram marcados por Carol Tavares, Gaby Santos e Dos Santos. Ana Alice descontou.
Já o Santos, que já havia garantido o acesso à elite do Brasileirão Feminino e ficado com o título da Série A2 Feminina, encerra o ano com o vice-campeonato.
Como foi Santos e Bragantino
O Santos sofreu um início complicado e viu o Bragantino abrir vantagem logo aos 5 minutos, quando Carol Tavares acertou uma cobrança de falta precisa, sem chances para a goleira santista. A desatenção defensiva das Sereias da Vila seguiu custando caro: aos 19 minutos do primeiro tempo, Gaby Santos ampliou, aproveitando um erro da zaga em saída de bola.
A equipe baiana ainda marcou o terceiro antes do intervalo, novamente em falha defensiva das Sereias. Dos Santos aproveitou a sobra e fez 3 a 0, deixando as Sereias da Vila em situação delicada. Mesmo assim, o time da Vila Belmiro criou duas boas oportunidades no fim da primeira etapa, mas acabou desperdiçando ambas.
O Santos voltou mais intenso e conseguiu diminuir. Ana Alice aproveitou uma sobra na área e marcou, colocando o placar em 3 a 1. A equipe mostrou mais imposição e volume ofensivo na segunda etapa, com boa participação de Evellyn, e marcou com Camile Abreu nos acréscimos, mas não foi suficiente para reverter o prejuízo construído no primeiro tempo.
FICHA TÉCNICA - SANTOS 3 X 2 BRAGANTINO
- Copa Paulista Feminina - Final
- Data: 30 de novembro, às 15h
- Público: 1.045 torcedores
- Gols: Carol Tavares (5' 1T), Gaby Santos (19' 1 T) e Dos Santos (31'T) do Bragantino e Ana Alice/Santos (4'2T)
SANTOS: Stefane; Evellyn, Rafa Martins, Ana Alice e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Suzane Pires; Julia, Carol Baiana e Laryh. Técnico: Caio Couto.
BRAGANTINO: Alice; Carol Tavares, Débora, Ilana e Tamires; Brenda Pinheiro, Ana Carla, Vivian e Gaby Santos; Dos Santos e Martina Del Trecco. Técnico: Humberto Simão.
