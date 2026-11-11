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AO VIVO: Lance!TV transmite final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Internacional

Partida acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro; a volta está marcada para dia 15 de novembro, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 21:00
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Flamengo e Internacional começam a decidir o título da Copa do Brasil Feminina nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto da final terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV, a partir das 21h, com cobertura especial antes de a bola rolar.

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As equipes entram em campo em busca de um título inédito na competição. A decisão começa no Rio de Janeiro, com o jogo de volta definindo quem ficará com a taça.

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A transmissão do Lance!TV terá narração de Felipe Ruggeri e comentários de Igor Reis. A programação também contará com entrevistas especiais com o técnico do Flamengo, Celso Silva, e a gerente de futebol feminino do Internacional, Renata Armiliato, em conteúdos exibidos antes da partida.

Como chegam os clubes?

O Flamengo chega à decisão após eliminar Liga Sanjoanense-PI, 3B da Amazônia, Fluminense e Bahia. Em busca do título inédito da Copa do Brasil Feminina, o Rubro-Negro tenta aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes da partida decisiva em Porto Alegre.

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Para o primeiro confronto, o técnico Celso Silva tem uma dúvida no meio-campo. Djeni disputa uma vaga entre as titulares com Kaylane, que começou jogando na semifinal contra o Bahia.

O Internacional, por sua vez, garantiu presença na final após superar Grêmio, Coritiba, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Assim como o adversário, as Gurias Coloradas buscam uma conquista inédita no torneio.

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O técnico Fred Constantino deve manter a base da equipe que garantiu a classificação para a decisão, sem mudanças entre as titulares.

Ficha técnica

FLAMENGO X INTERNACIONAL

🏆 Competição: Jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: Lance!, GE TV, NSports, SporTV e XSports

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Celso Silva): Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Ju Ferreira, Kaylane (Djeni) e Mariana; Fernanda, Laysa e Cristiane.

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Internacional (Técnico: Fred Constantino): Gabi Barbieri; Bianca, Débora e Sorriso; Paola, Lelê, Pati Llanos, Julia Bianchi e Aninha; Valéria Cantuário e Sole Jaimes.

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