O Rio de Janeiro recebe, até o dia 13 de novembro, a segunda edição da Liga Showbol, competição realizada no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, que reúne ex-craques do futebol brasileiro em equipes ligadas a nomes como Ronaldo, Romário, Zico e Rivelino. Entre as lendas presentes no evento, a reportagem do Lance! conversou com Formiga, ícone da Seleção Brasileira Feminina, que falou sobre as expectativas para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. Na entrevista, a ex-volante defendeu que Cristiane, atualmente no Flamengo, receba uma nova oportunidade com Arthur Elias e dispute o Mundial.

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— Ela é experiência, entende muito de Copa do Mundo. Entende o momento quando existe pressão, aquelas cobranças. Quanto mais jogadoras experientes que possam trazer essa tranquilidade dentro e fora de campo, melhor — avaliou Formiga.

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A ex-jogadora ressaltou que Cristiane segue em atividade e atravessa um bom momento pelo Flamengo. Para ela, a atacante reúne características que podem contribuir não apenas dentro das quatro linhas, mas também na preparação e no ambiente do grupo.

— Ela está jogando em alto nível, está jogando super bem, está aí no Flamengo, não está parada, muito pelo contrário. Acho que deveria ter essa oportunidade, principalmente nessas convocações, para sentir novamente como está a Cristiane — afirmou.

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Formiga também destacou o perfil competitivo da atacante e sua capacidade de cobrar tanto a si mesma quanto às companheiras. A ex-volante espera que Arthur Elias volte a observar a jogadora antes da convocação definitiva para o Mundial.

— Gosto do estilo dessa jogadora, de cobrar o elenco, de se cobrar, de querer sempre estar à frente. Isso faz a diferença dentro do grupo também. Vou torcer. Quem sabe, antes da última lista, ela possa voltar à Seleção, e o Arthur Elias avaliar novamente a Cristiane — completou.

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Cristiane em ação pelo Flamengo (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Formiga projeta Brasil na final da Copa do Mundo Feminina

Além de defender a presença de Cristiane, Formiga demonstrou confiança na campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2027. A competição será realizada no Brasil, e a ex-volante não escondeu a expectativa de ver a equipe nacional chegar à decisão.

— Projetando o Brasil na final. Não tem como não pensar dessa forma, né? Quando temos uma grande chance de realizar uma Copa no nosso país, sonhar alto não custa e faz bem — declarou.

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A ex-jogadora também fez um apelo à torcida brasileira e destacou a importância do apoio nas arquibancadas. Na avaliação de Formiga, o ambiente durante a competição será importante para que as atletas consigam lidar com a pressão de disputar um Mundial em casa.

— Espero que a torcida possa estar nos estádios e realmente ajude essas meninas que estão se preparando, porque entendem que hoje a cobrança é bem maior. Que elas possam estar leves dentro de campo, fazendo o melhor de cada uma para que essa Copa fique no nosso país — disse.

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Formiga destaca Marta e pede sequência para Dudinha

Questionada sobre os nomes que considera importantes na convocação final de Arthur Elias, Formiga brincou ao dizer que gostaria de estar na lista. Na sequência, citou Marta e Dudinha como jogadoras que merecem atenção no planejamento da Seleção Brasileira.

Sobre a jovem atacante, a ex-volante defendeu uma sequência de oportunidades para que ela ganhe experiência com a equipe principal antes do Mundial.

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— A Marta ele já disse, né, ontem aí que ela também faz parte dos planos de estar na Copa. E eu acho que a Dudinha hoje está na hora de realmente deixá-la um pouco fixa na Seleção, para ter já essa maturidade, para tentar entender o que é uma Copa do Mundo principal, que é algo totalmente diferente, uma atmosfera diferente do que é uma Sub-20, uma Sub-17 — analisou.