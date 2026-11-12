De virada, o Internacional venceu o Flamengo por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (11), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil Feminina. A derrota no Rio teve um sabor amargo para o Rubro-Negro, que sofreu com a 'lei da ex'. Valéria e Sole Jaimes, com passagem pela Gávea, marcaram para as Gurias Coloradas. Débora também deixou a sua marca. Letícia Oliveira marcou o único gol das donas da casa.

A finalíssima será disputada no próximo domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com boa vantagem, o Inter pode até perder por até um gol de diferença para ficar com o inédito título. Em caso de vitória do Flamengo por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

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Primeiro tempo: Rubro-negras controlam o jogo

O Flamengo fez valer o mando de campo e ditou o ritmo desde o início da decisão. Aos quatro minutos, Letícia Oliveira levou a melhor na dividida com Sorriso e acertou um belo chute da entrada da área: 1 a 0. Apesar do susto com a bola no travessão de Sole Jaimes, o Flamengo seguiu melhor e perigoso, com destaque para a veterana Cristiane e para a camisa 10, Mariana, na armação.

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Segundo tempo: Coloradas exploram falhas na defesa para virar

O Inter voltou melhor do intervalo. O domínio do meio de campo foi decisivo para a construção da virada colorada. O Flamengo sentiu a saída de Cristiane, assim como a queda de Mariana e Kaylane no meio de campo, e perdeu o meio de campo. Em contra-ataque, Sole Jaimes lançou Valéria Cantuário, que arrancou da intermediária, driblou a Vivi Holzel para empatar.

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Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Débora, livre de marcação, virou. Com o domínio das ações, aos 35, Sole Jaimes fechou o placar, após assistência de Valéria, mas teve que aguardar a validação do VAR para comemorar o gol sobre o ex-clube: 3 a 1.