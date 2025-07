Com apoio da torcida, o Santos venceu o Ação-MT por 2 a 1 na tarde deste sábado (5) e está de volta à elite do Brasileirão Feminino. As Sereias tiveram jogo difícil contra o time mato-grossense, mas fizeram valer a vantagem de um gol do jogo da ida.

continua após a publicidade

O time de Caio Couto teve a melhor campanha da primeira fase e conquistaram o acesso de forma invicta. Os gols foram marcados por Laryh (2x), para o Santos, e Ana Rafaela, para o Ação.

Nesta tarde, a Vila Belmiro recebeu 2.726 torcedores para Santos e Ação. Após o apito final, a torcida comemorou com cânticos de "o Santos voltou".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como foi Santos x Ação pela Série A2

O Santos começou com o jogo mais intensidade e impôs seu modelo de jogo. Pouco a pouco, criou chances de abrir o placar.

Aos 17 minutos, Laryh finalizou no canto direito e converteu penâlti, fazendo 1 a 0 para o Santos. Depois do gol, as Sereias diminuíram ritmo e viram o Ação crescer no jogo.

Com 35 minutos de bola rolando, as visitantes arriscaram chute com Patrícia, que levou perigo ao gol de Stefane. Na sequência, as santistas responderam com jogada de linha de fundo de Bárbara Cuzzuol, que encontrou Laryh na área, mas a camisa 11 não conseguiu desviar.

continua após a publicidade

Sem conseguir se aproximar do gol, o Ação investiu em finalizações de média distância. Além de Patrícia, Ana Rafaela apareceu no setor ofensivo do time.

Santos venceu Ação por 2 a 1 neste sábado (5), pela A2. (Foto: Reinaldo Campo/Santos FC)

O Santos chegou perto de fazer o segundo gol no primeiro tempo. A goleira Rosany, que substituiu Isabela no início do jogo, fez boas intervenções. As Sereias da Vila foram ao intervalo com placar mínimo.

O segundo tempo começou equilibrado. Até que, aos seis minutos, Ana Rafaela driblou defensoras e marcou o gol do empate do Ação.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, as santistas continuaram em cima pela vitória. Laryh, de novo ela, teve chance aos 13 em cruzamento, mas não alcançou a bola.

Aos 32 minutos da segundo etapa, Laryh cruzou para a área e a defensora do Ação colocou a mão na bola. Na cobrança, a atacante santista fez o segundo gol das Sereias.

O Santos manteve o domínio até o fim e retornou à elite do Brasileirão Feminino. Agora, se concentra na reta final da Série A2 e no Paulistão Feminino.