O Fortaleza garantiu o acesso inédito à elite do futebol feminino ao empatar sem gols com o Minas Brasília, neste domingo (6), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Há um ano, o time perdeu o jogo decisivo nas penalidades, após empate com o Juventude por 2 a 2 no tempo regulamentar. Na ocasião, as gaúchas ficaram com a vaga. Será a primeira vez do Tricolor do Pici na Série A1. Marcelo Paz falou sobre a conquista em entrevista à TV Leão.

— Hoje é um dia de alegria, de celebrar, de agradecer e lembrar todo mundo que ajudou. Esse trabalho prossegue e a nossa responsabilidade como gestão é dar cada vez mais apoio, mais estrutura e condicionar cada vez mais vocês, que estão dando muito orgulho — disse o gestor.

O Fortaleza contou com o apoio de cerca de 1.846 torcedores nas arquibancadas. O próximo desafio será diante do Botafogo, pela semifinal, com datas e horários a serem divulgados pela CBF. O treinador Erandir enalteceu a campanha invicta do time.

— Com todas as dificuldades, nós não olhamos para elas e conquistamos nosso objetivo. Agradeço às pessoas do CT por todo apoio, a diretoria e torcida que veio dar uma força para as meninas — disse

Fortaleza empata sem gols com Minas Brasília

As Leoas do Pici dominaram o jogo e criaram as principais oportunidades, mas esbarraram nas finalizações. Natália teve uma boa chance no primeiro tempo, enquanto Tainá, que entrou na etapa final, também levou perigo ao gol adversário.

O Minas Brasília, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva e tentou surpreender em jogadas com Rafa, Michelle e Gaby. Nos minutos finais, ainda apostaram em bolas paradas para tentar o gol que levaria a decisão para os pênaltis, mas não tiveram sucesso. Lorrana ainda salvou o Fortaleza no fim, com defesa dentro da área.

Com o empate, o Fortaleza confirma a vaga na Série A1 do Brasileirão Feminino com uma campanha invicta: seis vitórias e três empates até aqui.

Torcedores do Fortaleza comemoram acesso do time feminino. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Quatro clubes garantiram vaga no Brasileirão Feminino

Santos, Atlético-MG, Botafogo e Fortaleza estão classificados para a semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2. Confira duelos: