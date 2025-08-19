Após eliminação no Brasileirão, Fátima Dutra fala sobre enfrentar o São Paulo: ‘virar a chave’
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (19), às 18h, pelo Paulistão
A lateral-esquerda Fátima Dutra, jogadora da Ferroviária e campeã da Copa América 2025 com a Seleção Brasileira, entra em campo nesta terça-feira (19), às 18h, contra o São Paulo, pela 7ª rodada do Paulistão. Será o reencontro das equipes após o tricolor eliminar o time de Araraquara no último sábado (16).
Apesar do retrospecto recente, Fátima prega que a equipe deve olhar para frente e focar nas competições que restam: Paulistão, Copa do Brasil Feminina e Copa Libertadores da América, em outubro.
— Temos que virar a chavinha muito rápido, porque temos o jogo, pelo Paulista, contra o São Paulo de novo. É mentalizar que temos uma boa equipe, pouquíssimo tempo de treino, mas temos muita qualidade e margem de crescimento — disse a lateral.
Desde a chegada do técnico Leonardo Mendes, no início de agosto, a Ferroviária passa por mudanças táticas. Para a atleta, o time grená está em processo de amadurecimento dentro da temporada.
— Estamos em processo ainda, o treinador é novo. Até dia 7 (de agosto), eu tinha feito mais jogos do que treinos. É um trabalho há pouquíssimo tempo, ainda tenho que me adaptar, entender melhor a forma que ele (Léo Mendes) joga (...) temos mais três campeonatos e vamos disputar todos para sermos campeões — explicou Fátima.
Ferroviária e São Paulo duelam pelo Paulistão
A Ferroviária está na quarta colocação do estadual, com oito pontos em seis partidas. A equipe tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 44%. Já o São Paulo está na vice-liderança, com 12 pontos, atrás do Corinthians, com 15.
A partida entre Ferroviária e São Paulo será nesta terça-feira (19), às 18h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo será transmitido pelo Sportv (canal fechado).
