O Atlético Mineiro carrega uma das histórias mais antigas do futebol feminino no Brasil, mas a modalidade ainda tenta se firmar no clube. Neste sábado (5), às 15h, no Barradão, as Vingadoras enfrentam o Vitória e precisam apenas de um empate para garantir a volta à primeira divisão nacional.

Desde 2021 no Galo, a zagueira Hingredy celebra o momento especial vivido com a camisa alvinegra.

— Tem sido muito gratificante viver essa fase. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava tudo isso, ainda mais defendendo o Atlético, que é o time do meu coração — afirmou a jogadora.

— Acredito que tenho conseguido ajudar o grupo e também venho evoluindo individualmente. Espero seguir crescendo e contribuindo cada vez mais. Esse momento significa muito para mim, porque o Galo é um clube de Série A. Vou ficar imensamente feliz quando conseguirmos recolocar o time onde ele nunca deveria ter saído — completou Hingredy.

Hingredy está no Atlético desde 2021 e é uma das líderes do elenco. (Foto: Atlético-MG)

A decisão no Barradão

A partida deste sábado promete equilíbrio. No jogo de ida, na Arena MRV, o Atlético venceu o Vitória por 1 a 0, com gol da volante Geysna, e conquistou a vantagem do empate para o duelo decisivo.

O time baiano aposta no fator casa e no apoio da torcida para tentar reverter o resultado. Já as Vingadoras confiam na boa fase do elenco para alcançar o objetivo e voltar à primeira divisão, que não frequentam desde 2024.

O Atlético Mineiro finalizou a primeira fase na terceira colocação do Grupo B, com 11 pontos em sete jogos e aproveitamento de 52%.

Torcida nas arquibancadas da Arena MRV para acompanhar Atlético-MG x Vitória. (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Confira números das Vingadoras:

Geral: 9 jogos – 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas / 20 gols marcados e 4 gols sofridos Mandante: 6 jogos – 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota / 10 gols marcados 3 gols sofridos Visitante: 3 jogos – 1 vitória e 2 derrotas – 10 gols marcados e 1 gol sofrido

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATLÉTICO-MG FEMININO - SÉRIE A2 FEMININA

🏆 Quartas de final - Série A2 feminina

📆 Data e horário : sábado (5), às 15h (horário de Brasília)

: sábado (5), às 15h (horário de Brasília) 📍 Local : Barradão, em Salvador (BA)

: Barradão, em Salvador (BA) 📺 Onde assistir: TV Vitória (Youtube)

A história do futebol feminino no Atlético

O Atlético foi um dos pioneiros na modalidade, realizando seu primeiro jogo de futebol feminino em 1959, em um jogo festivo contra o América-MG, no Estádio Independência. Porém, com a proibição da prática por mulheres imposta pelo Conselho Nacional de Desportos e o Ministério da Educação e Cultura na época, o projeto foi interrompido.

A retomada só ocorreu em 1983, quando o Galo disputou o Campeonato Mineiro feminino. Assim como outros clubes do país, o Alvinegro enfrentou dificuldades para manter o time de forma contínua. A consolidação veio apenas em 2019, após a obrigatoriedade da CBF para clubes com equipes masculinas de Série A manterem times femininos.

Em 2023, jogadoras do Atlético Mineiro denunciaram uma série de dificuldades estruturais, como locais de treinamento inadequados e até a ausência de itens básicos, como toalhas, em reportagem publicada pelo ge.globo.

No ano seguinte, o clube passou a investir mais na modalidade. Segundo o CEO Bruno Muzzi, o Galo destinou R$ 7 milhões ao futebol feminino em 2024 e traçou novos planos para o futuro.

— Sabemos que o futebol feminino está em um processo de evolução. É importante para a SAF, e a SAF acredita no projeto, mas queremos crescer de uma forma que consideramos sustentável. Este ano ainda começa de forma tímida, mas alguns contratos de patrocínio já vão direcionar recursos para o futebol feminino. Também estamos trabalhando com a Lei de Incentivo ao Esporte para captar mais investimentos. O desenvolvimento será gradativo e faz parte da nossa estratégia — afirmou Muzzi, também em entrevista ao ge.