Vitória e Atlético-MG encararam uma tarde chuvosa neste sábado para decidir o acesso à elite do futebol feminino e a classificação para as semifinais da Série A2. O Rubro-Negro precisava vencer o jogo e foi para cima desde o primeiro minuto, mas teve dificuldades para furar o bloqueio das Vingadoras e só abriu o placar com Verena, aos 47 do segundo tempo, que fez o 1 a 0 e levou a partida para os pênaltis, já que as atleticanas venceram o jogo de ida pelo mesmo placar, na Arena MRV.

Mas, depois do apito final, quem comemorou foi o time do Galo, que acertou todas as cobranças e contou com defesa de Maike para vencer o Vitória por 9 a 8 e garantir vaga na Série A1 de 2026.

Vitória e Atlético-MG decidiram vaga nas semifinais da Série A2 (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Vitória pressiona, mas Atlético-MG se segura

O Vitória precisava correr atrás do resultado e, por isso, tentou empurrar o time do Atlético-MG para trás nos primeiros minutos de jogo. A estratégia deu resultado, e a primeira grande chance do jogo saiu dos pés de Roque, na entrada da área. A camisa 7 do Leão aproveitou sobra de bola alçada na área e acertou bonito chute para defesa da goleira Maike no cantinho, aos 11 minutos.

Mas a pressão do Vitória dava alguns espaços às Vingadoras, que levaram perigo em chegadas pelos lados. Em uma delas, Laura Maria levou teve chute travado dentro da área. O time do Atlético-MG criou nova chance clara aos 22 minutos ao aproveitar escanteio mal cobrado pelas mandantes e levar perigo em contra-ataque puxado por Kélen. Para a sorte das Leoas, a defesa chegou bem para bloquear a finalização dentro da área.

A partir daí o jogo foi marcado pela forte chuva no Barradão, que pode ter dificultado a criação de jogadas em ambos os lados. Enquanto o Vitória martelava mas não conseguia furar o bloqueio do Atlético, as Vingadoras não aproveitaram os contra-ataques.

Vitória e Atlético-MG disputaram as quartas de final da Série A2 no Barradão (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Água mole, pedra dura...

O Vitória começou o segundo tempo no abafa e criou a primeira chance cristalina com um minuto de jogo. Depois de cruzamento, a bola ficou limpa nos pés de Lane dentro da área, mas a goleira Maike defendeu chute rasteiro quase à queima-roupa. Logo em seguida, Bárbara cobrou falta perigosa e exigiu mais uma boa defesa de Maike. Mesmo com chuva, a torcida empurrou as Leoas para o ataque, enquanto o Galo esperava para tentar decidir o jogo em uma bola.

O Vitória seguiu rondando a área atleticana durante todo o segundo tempo, mas apresentou muitas dificuldades no acabamento das jogadas. Bárbara foi a jogadora que levou mais perigo na reta final, com finalização que passou muito perto da trave aos 45 minutos. Mas foi na base da raça que aos Leoas, aos 47 minutos, buscaram o empate heroico. Depois de tantas tentativas em bolas aéreas, em uma delas, Verena aproveitou confusão na área e chutou rasteiro, no canto de Maike, para empatar e levar a partida para os pênaltis.

Na marca da cal, as jogadoras fizeram bonito e deram poucas chances para as goleiras. Só na nona cobrança que Joice, zagueira do Vitória, parou na defesa de Maike, que pulou no canto esquerdo e fez a defesa. No final, festa das jogadoras do Atlético-MG, que venceram nos pênaltis por 9 a 8 e garantiram o acesso.

Jogadoras de Vitória e Atlético durante as cobranças de pênaltis (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

✅ Ficha técnica

VITÓRIA 1 (8) X (9) 0 ATLÉTICO-MG

QUARTAS DE FINAL - SÉRIE A2

🗓️ Data e horário: 05/07/2025, às 15h (horário de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Verena, 47'/2ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Karen Cristina, Debinha (Atlético-MG); Joice (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Vitória (Técnico: Anderson Magalhães)

Kivia; Buga (Verena), Joice, Rute (Iana) e Pipoca; Lane, Vic Moura (Dymenor), Bárbara e Nayra (Sheilinha); Roque e Milena (Karol Lins);

Atlético-MG (Técnica: Fabi Guedes)

Maike; Bárbara Melo, Káren, Hingredy e Karen Cristina; Geysna, Laura Maria e Rafa Travalão (Debinha); Amália, Kélen (Tayane) e Luana Índia (Rayla).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitra: Jady Jesus Caldas (BA);

🚩 Assistentes: Jamilly Costa Oliveira e Isadora Brizolara Damasceno (BA);

4️⃣ Quarto árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA).