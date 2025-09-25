Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil; veja escalações confirmadas
Equipes duelam por vaga na semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras enfrenta o Sport nesta quinta-feira (25), às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Internacional precisa quebrar tabu para avançar na Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino25/09/2025
- Futebol Feminino
Presença nordestina é tradição nas semifinais da Copa do Brasil Feminina; relembre
Futebol Feminino24/09/2025
- Futebol Feminino
São Paulo elimina Corinthians e avança na Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino24/09/2025
Na quarta-feira (24), o São Paulo venceu o Corinthians e avançou de fase, assim como o Bahia, que eliminou o Red Bull Bragantino nas penalidades. Nesta quinta, além de Palmeiras e Sport, Internacional e Ferroviária brigam por vagas nas semifinais.
Como chega o Palmeiras
A treinadora Camilla Orlando optou por um time misto para a partida. As Palestrinas entram em campo com Kate Tapia, Poliana, Raíssa Bahia, Isadora, Carla, Greicy, Yoreli, Brena, Rhay Coutinho, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como vem o Sport
O Sport, rebaixado à Série A2 no Brasileirão Feminino, vem com força máxima. Macarena Deichler escalou a equipe com Nanda, Evinha, Débora X, Maria Clara, Marcelinha, Andréia, Tainá, Hayla, Gessica, Laysa e Kaline.
➡️ Internacional x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações para o jogo pela Copa do Brasil Feminina
Palmeiras x Sport - Copa do Brasil Feminina
- 📍 Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)
- 🕕 Horário: 18h (de Brasília)
- 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)
- Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (árbitra), Veridiana Contiliani Bisco (Assistente 1), Juliana Vicentin Esteves (Assistente 2) e Marianna Nanni Batalha (quarta árbitra)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
PALMEIRAS: Kate Tapia, Poliana, Raíssa Bahia, Isadora, Carla, Greicy, Yoreli, Brena, Rhay Coutinho, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.
SPORT: Nanda, Evinha, Débora X, Maria Clara, Marcelinha, Andréia, Tainá, Hayla, Gessica, Laysa e Kaline.
➡️ Análise: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?
- Matéria
- Mais Notícias