imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil; veja escalações confirmadas

Equipes duelam por vaga na semifinal

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
18:00
Palmeiras x Sport, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Palmeiras x Sport, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
O Palmeiras enfrenta o Sport nesta quinta-feira (25), às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV.

Na quarta-feira (24), o São Paulo venceu o Corinthians e avançou de fase, assim como o Bahia, que eliminou o Red Bull Bragantino nas penalidades. Nesta quinta, além de Palmeiras e Sport, Internacional e Ferroviária brigam por vagas nas semifinais.

Como chega o Palmeiras

A treinadora Camilla Orlando optou por um time misto para a partida. As Palestrinas entram em campo com Kate Tapia, Poliana, Raíssa Bahia, Isadora, Carla, Greicy, Yoreli, Brena, Rhay Coutinho, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App.

Tainá Maranhão comemora gol pelo Palmeiras contra o Flamengo. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Como vem o Sport

O Sport, rebaixado à Série A2 no Brasileirão Feminino, vem com força máxima. Macarena Deichler escalou a equipe com Nanda, Evinha, Débora X, Maria Clara, Marcelinha, Andréia, Tainá, Hayla, Gessica, Laysa e Kaline.

Internacional x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações para o jogo pela Copa do Brasil Feminina

Sport Recife é lanterna do Brasileirão feminino. (Foto: Sandy James/Sport)
Palmeiras x Sport - Copa do Brasil Feminina

  • 📍 Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)
  • 🕕 Horário: 18h (de Brasília)
  • 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)
  • Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (árbitra), Veridiana Contiliani Bisco (Assistente 1), Juliana Vicentin Esteves (Assistente 2) e Marianna Nanni Batalha (quarta árbitra)

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

PALMEIRAS: Kate Tapia, Poliana, Raíssa Bahia, Isadora, Carla, Greicy, Yoreli, Brena, Rhay Coutinho, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

SPORT: Nanda, Evinha, Débora X, Maria Clara, Marcelinha, Andréia, Tainá, Hayla, Gessica, Laysa e Kaline.

Análise: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?

