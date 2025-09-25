Internacional precisa quebrar tabu para avançar na Copa do Brasil Feminina
Colorado não vence a Ferroviária há quatro anos
O Internacional entra em campo nesta quinta-feira (25), às 20h, para enfrentar a Ferroviária pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Para avançar às semifinais, o Colorado precisará quebrar um tabu de oito jogos sem vencer as Guerreiras Grenás.
No jogo mais recente entre os times, válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, o placar terminou 2 a 1 para o clube de Araraquara. Julia Beatriz abriu o placar, Julieta empatou, mas Raquel Domingues deu números finais ao jogo.
Apesar de não vencer há quatro anos, o retrospecto geral do confronto não é amplamente favorável para a Ferroviária. Nos primeiros quatro encontros, o Inter saiu vitorioso: em 2019, Mariana Pires fez o gol da vitória; no ano seguinte, Shashá marcou duas vezes para garantir o resultado; depois, Mari Pires e Rafa Travalão (2) foram as autoras dos gols.
A última vitória gaúcha no duelo foi em 2021, quando venceu por 2 a 0 na Ladies Cup, com gols de Fabi Simões e Maiara Niehues. Desde então, as Gurias Coloradas nunca mais conseguiram uma vitória diante das Guerreiras Grenás, sendo eliminadas por elas no mata-mata do Brasileirão em 2023 e 2024.
Relembre as partidas entre Internacional e Ferroviária
- 2019: Ferroviária 0 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2020: Ferroviária 1 x 2 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2021: Internacional 3 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
- 2021: Ferroviária 0 x 2 Internacional - Ladies Cup
- 2022: Ferroviária 2 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2023: Ferroviária 2 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
- 2023: Internacional 0 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2023: Ferroviária 3 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2024: Internacional 1 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino
- 2024: Internacional 1 x 1 Ferroviária - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2024: Ferroviária 2 x 0 Internacional - Brasileirão Feminino (quartas de final)
- 2025: Ferroviária 2 x 1 Internacional - Brasileirão Feminino
