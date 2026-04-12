Palmeiras perde para o Kansas por 6 a 1 e fica com vice da Teal Rising Cup
Bia Zaneratto marcou o único gol das Palestrinas
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O Palmeiras foi superado pelo Kansas City Current por 6 a 1 e ficou com o vice-campeonato da Teal Rising Cup. A decisão foi marcada por um primeiro tempo de domínio da equipe norte-americana, que construiu toda a vantagem antes de ir para o vestiário. Bia Zaneratto diminuiu nos minutos finais.
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O destaque da partida foi Haley Hopkins, autora de três gols ainda na etapa inicial. O Kansas manteve ritmo alto desde o início e aproveitou os espaços para ampliar rapidamente o placar. Temwa Chawinga também fez boa partida.
Sem conseguir reagir, o Palmeiras encontrou dificuldades para conter a intensidade do adversário e pouco produziu. A desvantagem construída rapidamente condicionou o restante do jogo, com o Kansas administrando o resultado, e apenas Zaneratto balançou as redes do lado alviverde - foi o reencontro dela com o ex-clube.
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Teal Rising Cup 2026
Apesar da derrota, o Palmeiras encerra a participação na Teal Rising Cup com o vice-campeonato, ou seja, uma campanha superior a do ano anterior, quando ficou em terceiro. A equipe havia avançado à final após vencer o América-MEX na semifinal e utilizou o torneio como parte da preparação para a temporada.
Veja colocação final desta edição:
- Kansas City (Estados Unidos)
- Palmeiras (Brasil)
- Corinthians (Brasil)
- América (México)
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Fim de jogo em Kansas. As Palestrinas ficaram em segundo lugar na Teal Rising Cup. pic.twitter.com/Lj099nHNeE— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 13, 2026
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