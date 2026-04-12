O Palmeiras foi superado pelo Kansas City Current por 6 a 1 e ficou com o vice-campeonato da Teal Rising Cup. A decisão foi marcada por um primeiro tempo de domínio da equipe norte-americana, que construiu toda a vantagem antes de ir para o vestiário. Bia Zaneratto diminuiu nos minutos finais.

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O destaque da partida foi Haley Hopkins, autora de três gols ainda na etapa inicial. O Kansas manteve ritmo alto desde o início e aproveitou os espaços para ampliar rapidamente o placar. Temwa Chawinga também fez boa partida.

Sem conseguir reagir, o Palmeiras encontrou dificuldades para conter a intensidade do adversário e pouco produziu. A desvantagem construída rapidamente condicionou o restante do jogo, com o Kansas administrando o resultado, e apenas Zaneratto balançou as redes do lado alviverde - foi o reencontro dela com o ex-clube.

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Teal Rising Cup 2026

Apesar da derrota, o Palmeiras encerra a participação na Teal Rising Cup com o vice-campeonato, ou seja, uma campanha superior a do ano anterior, quando ficou em terceiro. A equipe havia avançado à final após vencer o América-MEX na semifinal e utilizou o torneio como parte da preparação para a temporada.

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Veja colocação final desta edição:

1 . Kansas City (Estados Unidos) 2 . Palmeiras (Brasil) 3 . Corinthians (Brasil) 4 . América (México)

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