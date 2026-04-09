Meia do Palmeiras destaca vitrine internacional da Teal Rising Cup

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira (9) na Teal Rising Cup, nos Estados Unidos, diante do América-MEX, às 19h, em Kansas. A equipe alviverde busca protagonismo na segunda edição do torneio internacional, que também conta com Corinthians e Kansas City Current, atual campeão.

continua após a publicidade

A meio-campista Brena valorizou a oportunidade de disputar a competição fora do país e ressaltou o nível de exigência diante de adversários com características distintas.

— É uma experiência muito especial para a gente. Representar o Palmeiras fora do Brasil sempre traz uma grande responsabilidade, ainda mais enfrentando equipes com estilos diferentes, o que exige adaptação e muita concentração. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de testar nosso nível e mostrar a força do futebol que estamos construindo — disse.

continua após a publicidade

Com quatro gols e uma assistência em cinco partidas no Brasileirão Feminino, Brena é peça importante no time comandado por Rosana Augusto e vive bom momento na temporada. A jogadora também destacou o impacto da competição no desenvolvimento coletivo do elenco.

— A gente ganha muito em termos de maturidade e crescimento coletivo. Voltamos mais confiantes, com mais repertório de jogo e preparadas para diferentes situações dentro de campo. Fora dele, também fortalece o grupo, porque são experiências que aproximam ainda mais o elenco e isso faz diferença ao longo de toda a temporada — afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte nas Palestrinas

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A camisa 7 ressaltou a importância de manter o ritmo competitivo durante a Data FIFA, mesmo com jogos amistosos, e apontou a vitrine internacional como fator relevante.

— Eu vejo como algo fundamental. Durante essas pausas, é importante manter o grupo ativo e competitivo, e esses amistosos ajudam muito na evolução da equipe, no entrosamento e nos ajustes. Além disso, jogar em um país tão relevante para o futebol feminino também é uma vitrine importante para o Palmeiras e para o futebol brasileiro — completou.

AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS